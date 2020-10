Confinement : où peut-on trouver des masques pour les enfants ?

Crédit : JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 29/10/2020 à 14:41

Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans à partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, le lundi 2 novembre prochain. Ce sera aux parents d'acheter les masques pour leurs enfants, comme cela était déjà le cas au déconfinement, pour les collégiens de plus de 11 ans. Mais où acheter des masques taille enfants ?

Les masques chirurgicaux et les masques en tissu vendus dans la plupart des commerces ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Ils sont bien trop grands puisque fabriqués pour des visages d'adultes. Mais il existe des solutions pour avoir des masques de petite taille.

La première est bien évidemment de les fabriquer soi-même. Pour ça faut-il encore avoir une machine à coudre et savoir s'en servir. Il est aussi possible de se rapprocher d'artisans indépendants qui, s'ils n'en fabriquent pas déjà, pourraient en fournir sur commande. Sinon, certains magasins et grandes surfaces en commercialisent, souvent par lots.

Monoprix, par exemple, propose le lot de deux masques en tissu à 9,99 euros (et fait aussi une promotion sur le deuxième lot acheté). Avec motifs. Et lavables 10 fois. Marks&Spencer vend un lot de cinq masques pour enfants, lavables et ajustables. D'autres enseignes, comme Intermarché, propose aussi à la vente des masques chirurgicaux taille enfant à usage unique.

Autre solution : Internet. Plusieurs plateformes et sites spécialisés proposent des masques en tissus pour les enfants, et parfois le design est même personnalisable.

Enfin, les pharmacies proposent aussi des masques pour enfants, la plupart du temps en tissus, mais certaines officines ont aussi quelques stocks de masques chirurgicaux à leur taille.