Livraison de colis : quels sont nos recours en cas de problème ?

publié le 24/10/2020 à 10:30

Avec l'explosion du e-commerce, plus de 500 millions de colis furent livrés en France l'année dernière. Cette augmentation des livraisons voit aussi une hausse des couacs et des ratés. Pourquoi tant de problèmes, et quels sont nos recours quand le colis n'arrive pas ? "Nous Voilà Bien !" vous révèle ses conseils.

Les transporteurs en France sont nombreux. Difficile de réaliser l'ensemble des livraisons sans rencontrer quelques soucis. Mais légalement, les consommateurs restent protégés. À commencer lors du délai de livraison. "Si à l'achat, le délai de livraison n'est pas précisé, il peut légalement aller jusqu'à un mois après la commande", explique Lion-Joed Char, juriste au centre européen des consommateurs.

Dans le cas ou le colis ne serait pas livré à la date indiquée, il est alors conseillé d'envoyer un courrier recommandé (par écrit ou par mail) au vendeur, et de fixer un nouveau délai, raisonnable, de livraison. Et si ce nouveau délai n'est pas respecté, s'offre alors à vous la possibilité d'envoyer un second courrier recommandé pour annuler définitivement la vente et réclamer un remboursement.

Garder les traces de vos démarches

D'autres cas de litiges existent, même après réception du colis, notamment concernant les contenus abîmés, qui ne correspondent pas à ce que nous avions commandé, ou tout simplement qui ne nous conviennent pas. Encore une fois, il est important d'avoir les bons réflexes. "Si le colis est abîmé, prenez en vidéo les dégâts, avant de contacter par courrier recommandé le livreur et le transporteur, conseille Lion-Joed Char, l'important est de constamment garder une trace des soucis rencontrés et des courriers envoyés".

Les retours de mauvais colis ou de colis endommagés sont à la charge du vendeur. Si en revanche, le colis ne vous satisfait pas, et que vous souhaitez le renvoyer sous 14 jours, "c'est à vous de prendre en charge la réexpédition" confie le juriste.

Enfin, attention de ne pas vous faire piéger dans le cas ou votre colis retourné se perdrait en chemin. "Si le retour est pris en charge par le vendeur, il en a l'entière responsabilité. En revanche, si c'est vous qui avez fait les démarches via La Poste par exemple, la responsabilité vous revient". Un dernier conseil : lors d'achat d'objets de valeurs en ligne, Lion-Joed Char vous invite à souscrire à une assurance supplémentaire, afin de vous éviter tout soucis.

Au sommaire de l'émission :

Livraison : quels sont nos recours en cas de problème ?



Invité : Lion-Joed Char, juriste au centre européen des consommateurs.



Alimentation : sait-on vraiment ce que contiennent les bouillons cubes ?

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste pour le magazine 60 Millions de consommateurs, en charge de la rubrique Alimentation.

Cuisine : comment nous faire aimer les brocolis ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site '' Cuisine AZ '' et auteur culinaire.

