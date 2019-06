E-commerce : comment lutter contre l'espace vide des colis ?

publié le 21/06/2019 à 05:53

Grâce a l'intelligence artificielle, les colis que vous commandez sur internet vont voyager autrement. Les entreprises de transports gèrent leur logistique aujourd'hui comme des jeux vidéos. De la préparation des colis à la livraison, tout est informatisé et fait économiser énormément d'énergie.

Vous avez forcement reçu un jour un tout petit objet, une tablette par exemple, dans un très gros carton. Quand il y a dans un camion des cartons à moitié vide, l'entreprise transporte de l'air. Des logiciels sont désormais capables d'organiser la taille du carton et d'assembler les différents colis, pour qu'il n'y ait plus de vide de tout. Ainsi, pour transporter le même volume de marchandise, il faut un camion au lieu de deux.

La chasse au vide est devenu un enjeu économique énorme. Une société spécialiste des emballages a calculé le coût du vide pour tout ce qui est transporté entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. C'est comme si 61 millions de containers voyageaient à vide chaque année. De l'énergie inutilement gaspillée et qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre de la Belgique.

Quid de la livraison ?

Revenons à notre tablette : le problème, c'est la livraison chez vous. Aujourd'hui les villes sont encombrées de gros camions qui viennent livrer au pied des immeubles. L'entreprise Solystic travaille sur un système intelligent : installer a l'entrée des grandes villes des plateformes où arrivent les gros camions.

Ensuite des robots dispatchent les colis dans des petits véhicules. Grâce à des algorithmes, les adresses, la forme de sachet, tout est calculé pour organiser les tournées de livraison les plus efficaces possible. La ville est débarrassée des camions qui créent des bouchons et les véhicules sont électriques, donc ils polluent moins. Solystic espèrent développer en France ces systèmes déjà expérimentés dans le Nord de l'Europe.