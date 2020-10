publié le 29/10/2020 à 07:28

Au printemps dernier, environ 5 millions de salariés se sont laissés tenter par le télétravail à l'occasion du premier confinement. La plupart d'entre eux avaient alors été séduits par ce dispositif. À la suite de la rentrée 2020, cette pratique est devenue de moins en moins courante, mais cela pourrait changer après les annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre.

Dans les faits, le télétravail présente plusieurs avantages pour celui qui le pratique. À commencer par la réduction du stress. Selon de nombreuses études, cela réduit l'absentéisme au travail, favorise une meilleure concentration et à retrouver le plaisir de travailler. Ces avantages convergent donc vers une baisse de l'anxiété.

Autre avantage, et pas des moindres, se mettre au télétravail permet d'éviter les trajets entre son bureau et son domicile. Un itinéraire estimé en moyenne à 50 minutes pour les Français et 1h10 pour les Franciliens. Ainsi, la fatigue est diminuée, tout comme les occasions de tomber malade dans les transports.

Plusieurs inconvénients

Évidemment, il n'existe pas que des avantages au télétravail. Certains comités sociaux et économiques d'entreprises ont listé les différents inconvénients, le premier étant les troubles musculosquelettiques.

Les bureaux à domicile souffrent souvent de mauvaises conditions ergonomiques. La position statique assise prolongée génère des douleurs pour le dos, le cou et les épaules et les poignets. On finit alors par se retrouver avec des cervicalgies, des lombalgies et des tendinites.

Dans un autre domaine, le télétravailleur risque également d'être atteint par des troubles de la vue dus à un éclairage mal adapté. Cela commence par une fatigue oculaire, qui peut s'aggraver et se transformer en myopie par exemple.