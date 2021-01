Automobile : la part des hybrides et électriques neuves vendues en France a triplé en 2020

publié le 01/01/2021 à 19:20

Même si le marché français automobile a baissé d'un quart en 2020, électriques et hybrides, de leur côté, ont connu un franc succès. La part de ces voitures hybrides et électriques a quasiment triplé l'an dernier. Ce n'est donc plus un épiphénomène, comme par le passé, où les ventes avaient bien du mal à décoller. C'est devenu une vraie tendance.

Cela représente aujourd'hui une voiture neuve sur cinq vendues en France. Du jamais vu. Dans le détail, les voitures 100 % électriques sont passées de 2 à plus de 6 pourcents, dépassant même la barre symbolique des 100.000 unités. En tête, une Française, la Renault Zoé, qui est aussi numéro un en Europe, devant la Tesla Model 3.

Gros carton aussi pour les hybrides, qu'elles soient rechargeables ou non, comme la Toyota Yaris, avec désormais près de 15 % du marché. Et cette poussée verte devrait se poursuivre dans les prochains mois grâce aux aides à l'achat toujours d'actualité et à l'installation de bornes, 100.000 prévues d'ici à la fin de l'année.

Enfin, le diesel se maintient et reste quasi stable avec un tiers des ventes.