Toyota Yaris : découvrez l'usine de Valenciennes, berceau du nouveau modèle

publié le 10/10/2020 à 11:28

C'est au cœur de l'usine Toyota de Valenciennes, sur les chaînes de montage, que la nouvelle Yaris et le Yaris Cross, le futur petit Suv de la marque, sont en cours de confection. Didier Leroy, ancien numéro deux du géant automobile, qui dirige désormais la stratégie du groupe, était au volant de l'usine à son lancement il y a 20 ans et est désormais fier de cette nouvelle production mondiale, orchestrée depuis la France.

"L'usine de Valenciennes a été privilégiée pour lancer cette production et le fait d'avoir deux modèles, avec des cycles de vie légèrement différents, va nous permettre de garder une production beaucoup plus stabilisée" se satisfait-il. Il y a quelques jours, la nouvelle Yaris a reçu le label Origine France Garantie, tout comme les générations précédentes depuis 2012.

Alors que nos constructeurs produisent leurs citadines Clio et 208 en Slovénie et Turquie, le Japonais, a investi 300 millions d'euros en France et créé 350 emplois pour son nouveau modèle. Avec 4.800 personnes, cette usine est devenue la deuxième de France derrière celle de PSA à Sochaux, ce qui a indéniablement redynamisé l'activité de la région.

Pourtant, à son démarrage, peu de gens croyaient en la réussite de cette usine. C'est Jean-Louis Borloo, à l'époque maire de Valenciennes, qui a convaincu les Japonais de choisir ce site parmi 70 autres candidatures.