Carburants : le diesel, parfois moins polluant que l'essence ?

publié le 19/12/2020 à 11:27

Depuis le dieselgate il y a cinq ans, ce carburant est régulièrement montré du doigt, or, selon le rapport d'une étude scientifique, commandée par le gouvernement à l'Institut français du pétrole et des Énergies nouvelles, il apparaît que les voitures à moteur diesel (les plus récentes), sont parfois moins polluantes que les versions à essence.

Cette étude a de quoi remettre les pendules à l'heure selon François Roudier, porte-parole des constructeurs français : "Cette étude est une étude qui est poussée par le gouvernement, par le ministère de l'Écologie, et ce n'est absolument pas une étude des constructeurs, ce qu'on nous avait reproché certaines fois", souligne François Roudier.

"Cette étude elle a été faite sur des moteurs en conditions réelles, des moteurs qui roulaient en plus dans des conditions chaud-froid et avec un certain nombre de kilomètres, donc c'est une étude qui est totalement juste et absolument pas manipulée", martèle le porte-parole des constructeurs.



Bon point également pour les hybrides dans cette étude. Ces voitures ont des émissions de CO2 jusqu'à 33% inférieures par rapport aux essences. En outre, l'Union européenne pourrait interdire les voitures thermiques d'ici à 2035.