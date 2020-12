publié le 29/12/2020 à 18:28

Il a beaucoup neigé ces dernières heures, notamment dans le centre de la France, et le rafraîchissement des températures a, semble-t-il, boosté les ventes de pneus neige.

C'est un investissement qui deviendra obligatoire dans une cinquantaine de départements dès l'hiver prochain. Depuis les premiers flocons, c'est la ruée dans les garages comme le constate Yohann Boulon, responsable d'exploitation pour l'enseigne Vulco : "Hormis les professionnels de la route, pour les équipements, on est à 15 % en plus." Cela contraste avec le mois de novembre où les ventes étaient de 20% en moins par rapport à l'an dernier à cause du confinement et des températures clémentes.

Aujourd'hui, les automobilistes changent davantage de pneus et la facture s'élève à 580 euros les quatre pneus. Mais c'est aussi le prix de la sécurité car avec un équipement hiver, les distances de freinage sont raccourcies d'une bonne dizaine de mètres et contrairement aux idées reçues pas que sur la neige : "le conseil qu'on peut donner, c'est équipez-vous en dessous de sept degrés."

Mais il faudra anticiper car dès le 1er novembre prochain, les pneus hiver ou les chaînes seront obligatoires dans 48 départements.