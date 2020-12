Permis de conduire : l’auto-école encaisse l’argent mais ne lui donne pas ses cours

publié le 22/12/2020 à 13:40

Julien Courbet et toute son équipe ne lâchent rien ! À l'approche des fêtes de fin d'année, Ça peut vous arriver persiste et revient sur des affaires irrésolues, évoquées au cours de la saison. Un objectif : que les injustices vécues par les auditeurs prennent fin. Et parmi ces nombreux cas, il y a celui du fils de Caroline... Il a payé 1.000 euros pour son permis de conduire, mais n'a jamais pu le passer, puisque son auto-école a été vendue durant le premier confinement. Son dossier n'a pas été repris par le nouveau gérant.

Le nouveau propriétaire estime qu'il n'a racheté que le fonds de commerce de la société et non les prestations encaissées, et que c'est donc à l'ancienne gérante de rembourser le client. De son côté, l'ex-patronne, qui a vendu l'auto-école en février 2020, explique que le repreneur s'était pourtant engagé à honorer l'intégralité des dossiers. Malgré cette partie de ping-pong incessante, elle avait assuré dans une précédente émission "ne rien lâcher et ne pas abandonner le dossier"...

Mais depuis, les choses semblent plutôt floues. L'ancienne gérante, qui n'a toujours pas remboursé Caroline, a finalement annoncé avoir besoin de l'avis de son avocate. Et quand Julien Courbet tente de la rappeler en direct sur RTL, celle-ci ne répond pas, et envoie un simple SMS à l'équipe de l'émission, expliquant que le dossier est maintenant dans les mains de son avocate, qui prendra contact avec Caroline.

"Quand on a des dettes, on ne peut pas radier son entreprise" estime Maître Noachovitch

Pour l'avocate pénaliste, Maître Noachovitch, l'ancienne gérante de l'auto-école a fauté dans les démarches lors de la vente. "Quand on a des dettes, on n'a pas le droit de radier l'entreprise. Elle aurait dû déposer le bilan, et dans ces cas-là, ses dettes auraient été reprises" estime-t-elle.

Pour rappel, selon les dires de l'ancienne gérante, l'entreprise avait été vendue à bas prix, justement dans l'objectif que le nouveau propriétaire puisse honorer l'ensemble des dossiers en attente. Mais à l'heure actuelle, le fils de Caroline, qui a mis toutes ses économies dans cette auto-école, n’a encore fait aucune heure de conduite et n'a pas passé son code. Sa mère avait même, à l'époque, été portée plainte. L'objectif reste inchangé : soit le remboursement des 1.000 euros, soit la reprise du dossier par le nouveau gérant.

