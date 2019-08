publié le 06/08/2019 à 08:15

En 1811 sur Terre, l'empereur Napoléon Ier est à son apogée. Dans le ciel, apparaît une immense trace lumineuse, une comète qui transformera l'histoire d'une marque de champagne, Veuve Clicquot. À la fin de l'année 1811, les nuits étoilées se parent d'une traînée lumineuse qui grossit, une énorme comète visible partout dans le monde.

"Il y a eu à cette époque des publications de dessins très impressionnants, parce qu'on voit un arc de cercle et le quart de la voûte céleste qui semble illuminés par la comète, explique Patrick Demouy, professeur d'Histoire à l'Université de Reims. Pour beaucoup, c'était un présage. Sur le plan malheureux, c'était l'engrenage qui allait bientôt mener l'Empire à sa chute, puisque 1812 est le début des difficultés en Russie. Mais sur le plan heureux, 1811 est une année de bonnes récoltes."

Cette année 1811 est effectivement liée à une récolte exceptionnelle dans le Champenois. La Veuve Clicquot, qui survit difficilement à l'époque avec une jeune veuve pour dirigeante dans un monde d'hommes, peut enfin espérer développer ses ventes de champagne.

"Ce fameux champagne de 1811 est bien des années après très recherché, raconte Isabelle Pierre, responsable patrimoine pour la maison Veuve Clicquot. Madame Clicquot devrait vraiment lui accorder une affection particulière à ce vin de la comète, parce que quand on fait l'inventaire de sa cave personnelle, on trouve encore quelques flacons de ce vin de 1811."

Cap sur la Russie

Ce champagne, déjà reconnu dans l'empire napoléonien, va recevoir un coup de pouce de l'histoire en 1814. "L'Empereur a abdiqué, et ça a changé la donne, car l'Empire avait mis en place le blocus continental qui gênait les exportations, rappelle Patrick Demouy. Donc la chute de l'Empire a été paradoxalement une bonne nouvelle pour les négociants. Les plus avisés d'entre eux, Madame Clicquot en particulier, se sont tout de suite précipités grâce à l'ouverture enfin donnée pour expédier vers la cour de Saint-Pétersbourg."

Le champagne Clicquot est même le premier à être commercialisé en Russie et son succès reste lié au souvenir de la comète. "Madame Clicquot va préparer une expédition de 10.550 flacons de 1811 avec son voyageur de commerce le plus précieux, explique Isabelle Pierre. Louis Bohn étant un excellent commercial fait savoir qu'il a ce précieux vin de 1811, de l'année de la comète, qu'on va s'arracher. Madame Clicquot va décider de jouer ce jeu de communication jusqu'à faire apparaître cette comète sur le bouchon."

Un logo devenu emblématique

Le logo des champagnes Clicquot est rapidement frappé du symbole de la comète. La maison en conserve précieusement les traces dans ses archives. "Nous avons un logo qui était marqué sur le miroir des bouchons, la partie basse du bouchon en contact avec le vin, détaille la responsable patrimoine de la maison. "V. Clicquot P.", donc Veuve Clicquot Ponsardin, et au centre, on voit nettement la petite étoile avec sa chevelure, le queue de la comète. On avait la preuve que c'était un produit authentique conditionné par la maison."



La comète a même permis d'identifier du champagne Clicquot remonté du fond d'une épave d'il y a 200 ans. Elle est toujours présente aujourd'hui, sous la forme d'une étoile qui encadre le logo de la maison Clicquot.