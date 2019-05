publié le 20/05/2019 à 15:17

Voilà une erreur dont on aimerait bénéficier plus souvent. Dans un restaurant de Manchester, des clients ont commandé une bouteille de vin rouge, un château Pichon-Longuville Comtesse de Lalande, à 260 euros et se sont vus apporter, par erreur, une autre bouteille rarissime d'une valeur de 5.100 euros. Ce breuvage d’exception n'était autre qu'un Pomerol de 2001.



Les chanceux étaient venus, mercredi 15 mai, profiter d'un repas au restaurant Hawksmoor Steakhouse, relate le journal britannique The Guardian. Le lendemain, l'établissement a tweeté sur son compte officiel : "Aux clients qui ont accidentellement bu une bouteille de Château Le Pin Pomerol 2001, ce qui représente 4.500 livres au menu, hier soir, nous espérons que vous avez apprécié votre soirée !".

C'est une employée qui a malencontreusement confondu les deux bouteilles de vin, qui se ressemblent énormément. En effet, elles portent chacune une étiquette blanche, sont des Bordeaux et sont du même millésime. Le restaurant a tenu à lui faire un clin d’œil dans son message sur Twitter ajoutant : "Pour le membre du personnel qui l'a accidentellement servie, ne t'inquiète pas ! Des erreurs se produisent et nous t'aimons quand même". Il a également publié une photo des deux bouteilles en disant : "Elles se ressemblent pas mal ok ?!"

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! ¿ pic.twitter.com/JWFW81cbe8 — Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) May 16, 2019

Le manager du restaurant explique dans The Guardian que c'était une "soirée très chargée". Le personnel se serait rapidement rendu compte de l'erreur mais ne l'a pas révélée aux clients qui ont payé la bouteille de Pomerol au prix de celle qu'ils avaient commandé, soit 260 euros au lieu de 5.100.