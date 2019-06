publié le 14/06/2019 à 15:14

Un tel phénomène n'avait pas été constaté depuis les années 40. Mercredi 12 juin 2019, en Sardaigne, une île à l'ouest de l'Italie, des millions de sauterelles se sont abattues sur les champs, contraignant les agriculteurs à sacrifier leur récoltes.



La raison de ce sacrifice : ne pas nourrir les reproductions de ces insectes. Selon les experts, le réchauffement climatique et les écarts de température importants constatés sur l'île italienne expliqueraient cette invasion impressionnante.



"Ces insectes mangent tout, céréales, fruits, légumes. On ne peut plus nourrir nos bêtes [...]", a expliqué à l'AFP Daniele Sedda, un éleveur de bovins d'Orani. "On ne cultive plus certaines terres car cela demanderait un investissement trop important et ces sols deviennent un endroit idéal pour que les sauterelles y déposent leurs oeufs", a-t-il ajouté.