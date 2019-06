publié le 25/06/2019 à 15:57

Giotto, Rosetta et maintenant, "Comet Interceptor". L'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé une nouvelle mission d'exploration à destination des comètes, la troisième du genre. Nouveauté, l'objectif est d'étudier une comète tout juste entrée dans le système solaire, et donc indemne de modifications dues au Soleil, et de l'intercepter.

Pour cela, "Comet interceptor" sera lancé en 2028, peut-on lire sur le site de l'ESA dédié à la mission. Il s'agira d'un engin spatial composé de plusieurs éléments : une plateforme principale servant de centre de communication et trois sondes. Cette multiplicité permettra d'étudier la comète en trois dimensions. Chaque sonde aura aussi des outils d'analyse différents.

Cette mission est permise par l'avancée de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, l'arrivée d'une comète dans le système solaire peut-être détectée plusieurs années à l'avance. "Comet interceptor" va donc stationner dans l'espace, et sera envoyé vers une comète pour pouvoir l'intercepter dès son entrée.

La mission devrait permettre de connaître la composition de surface, la forme et la structure de la comète, ainsi que celle de sa chevelure composée de gaz et poussière. L'étude des comètes "peut nous éclairer sur les débuts du système solaire, voire l'apparition de l'eau et la vie sur Terre", a noté le CNRS. Ce seraient les comètes qui, en s'écrasant sur notre planète il y a plusieurs millions d'années, auraient permis la naissance des océans.