"Sabler" ou "sabrer" le champagne, ce n'est pas la même chose

publié le 23/12/2018 à 10:43

Le sapin est en place, les cadeaux installés sur le traîneau du Père Noël, les rennes (avec deux n) piaffent d’impatience – à ne pas confondre avec les rênes avec un seul "n" et un accent circonflexe, celles que le Père Noël prendra bientôt dans ses mains pour lancer l’attelage. Mais si vous avez l’intention de célébrer dignement les fêtes, qui sait, peut-être allez-vous le faire au champagne, et dans ce cas nous allons nous assurer que vous le fassiez sans fautes !



"Des fautes au champagne ?", vous étonnerez-vous peut-être. Eh bien oui, il y en a une, que je corrige tout au long de l’année : champagne ne prend pas de majuscule, du moins pas le champagne, celui que l’on boit. Le Champagne, la région, elle, en revanche, s’écrit avec une majuscule, parce qu’il s’agit d’un nom propre.

Et si vous préférez boire du bordeaux, même combat ! Pas de majuscule. La ville de Bordeaux prend une majuscule, et si vous écrivez "le vin de Bordeaux", bien sûr, vous mettez une majuscule également, puisque vous nommez la ville. En revanche, si vous dites : "Je boirais bien un verre de bordeaux", ou "de bourgogne", ou de ce que vous voulez, alors pas de majuscule, le lieu a donné son nom à un produit qui y a été fabriqué, il devient un nom commun quand il désigne ce produit.

Conséquence : tous ces mots peuvent se mettre au pluriel, "des camemberts, des bourgognes", sans oublier le "s" final, bien sûr.



De même, avant la bûche, à l’heure du plateau de fromage, votre camembert ne prend pas de majuscule, pas plus que votre roquefort, ou tout autre fromage qui tient son nom de son lieu géographique d’origine, tandis que les villes de Camembert et de Roquefort en prennent.

Sabler ou sabrer le champagne ?

Je servirai donc éventuellement plusieurs champagnes – sans oublier le "s", mais avec modération sur le nombre de flûtes ! Et puisque nous sommes revenus au champagne, est-ce que vous diriez que vous le sablez ou que vous le sabrez ? En fait, vous pouvez faire les deux, mais ce n’est pas la même chose. "Sabrer le champagne", c’est l’ouvrir d’un coup sec en faisant sauter le goulot au moyen d’une lame – inutile de dire que ce n’est pas conseillé à tout le monde.



"Sabler le champagne", c’est davantage à la portée de tout le monde. À l’origine, l’expression signifiait quelque chose comme "siffler le champagne", c’est-à-dire le boire d’un coup, par analogie avec le vocabulaire de la fonderie, nous explique Larousse.fr, par référence au métal en fusion que l’on coulait d’un jet dans le sable du moule.



Comme toujours la langue évolue, le sens de l’expression s’est modifié, et aujourd’hui, comme chacun sait, "sabler le champagne", c’est, toujours selon Larousse, "boire du champagne à l’occasion de réjouissances". À la vôtre et joyeux Noël à tous les amis des mots !