Idée vacances en France : la ria d'Étel dans le Morbihan

publié le 16/06/2020 à 12:15

Direction la Bretagne ce matin à la découverte de la ria d'Étel. Il s'agit d'une très belle vallée fluviale envahie par la mer entre Carnac et Lorient. Une mer intérieure de 22 kilomètres de long avec ses îles, ses criques, ses plages sauvages, ses ports, ses parcs ostréicoles et dont l'embouchure est barrée par un banc de sable : la fameuse barre d'Étel, tristement célèbre pour la mort de neuf personnes lors de l'essai d'un canot de sauvetage avec son inventeur le docteur Alain Bombard en 1958.

Mais la barre d'Étel c'est aussi un décor qui évolue chaque jour en fonction de la météo, comme l'explique Laurent Le Mercier, directeur des ports de Locmiquélic et d'Étel : "La barre elle se voit dès l'instant où on a un phénomène qui se conjugue, ça peut être un ciel clair qui permet de voir le banc de sable, puis un phénomène de houle aussi puisque quand il y a de la houle, les vagues viennent déferler sur le banc de sable, ça lève la mer et ça permet d'identifier la barre plus aisément".

Le meilleur spot pour l’apercevoir c'est le toit d'un petit blockhaus tout au bout de la rive droite de la Ria côté Plouhinec et si vous voyez la flèche rouge du sémaphore à l'horizontale c'est que le passage est interdit à la navigation et donc qu'il y a danger. Parmi les joyaux de cette ria d'Étel, il y a d'abord la petite maison de Nichtarguér près de Saint-Cado, une petite maison aux volets bleus posée sur un îlot minuscule de 22m² à marée haute, dont la photo a déjà fait le tour du monde. Pourtant beaucoup ignorent encore, que le cliché a été pris ici dans le département du Morbihan. Construite en 1894, elle abritait jusqu'en 1970 les gardiens des parcs ostréicoles du secteur.

Un écosystème sous-marin exceptionnel

À découvrir également : l’île de Saint-Cado, un petit hameau, véritable condensé de Bretagne avec ses maisons de pêcheurs, son calvaire, sa chapelle romane et un pont de pierres construit en une nuit par le diable, selon la légende.

Puis il y a le sentier de Cadoudal que nous présente Laurence Roger de l'office du tourisme de la baie de Quiberon : "À Locoal-Mendon, on prend un chemin creux, il y a des chênes centenaires et à un moment donné sur un talus, vous allez apercevoir, il y a de grandes pierres de taille. Si on regarde à l’intérieur, on va voir qu’il y a une cavité. C’est un endroit où les Chouans pouvaient se cacher au milieu des bois, des landes. Et c’est ce qu’on appelle la cache de Cadoudal, général chouan de renom".

La ria d’Étel, c’est aussi un écosystème sous-marin exceptionnel, des forêts d’algues, des éponges, beaucoup de poissons. Il y a même un homard gigantesque, et sans doute hors d’âge, bien connu des plongeurs locaux qui viennent régulièrement le saluer mais se gardent bien de le pêcher. Un endroit tenu secret.

Dégustez les croquants de Saint-Cado

Et pour clore cette visite, direction l’atelier de pâtisserie bretonne Kerjeanne à la sortie de Belz, où Anne Dumaire régale ses clients de croquants de Saint-Cado. "Un mélange d’amandes et de noisettes qui sont concassées, que l’on va travailler avec un mélange de blancs d’œufs et du sucre et on va caraméliser le tout. Ça ressemble à une meringue mais une meringue très sèche pour apporter le côté croustillant, craquant" Après les huîtres d’Étel en entrée et un bar grillé, ce croquant est idéal pour accompagner le café à la fin du repas.

L'embouchure et la barre d'Etel dans le Morbihan Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : 16/06/2020 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'embouchure et la barre d'Etel dans le Morbihan Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : La cache de Cadoudal Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : La Ria et saint-Cado Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : Le sentier de Cadoudal Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : Les sémaphoristes guident les bateaux pour passer la barre d'Etel Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : Les croquants de Saint-Cado de la pâtisserie bretonne Kerjeanne Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : Tag maritime à l'embouchure de la ria Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : La maison aux volets bleus Crédits : Patrice Gabard / RTL | Date : 1 / 1 < > +