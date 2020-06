Idée vacances en France : l'aquarium de La Rochelle

publié le 18/06/2020 à 14:02

Ce matin direction la ville portuaire de La Rochelle et son populaire aquarium qui offre une véritable plongée en eaux profondes. Il a fini par rouvrir en début de mois mais cela n'a pas été facile. En effet, avec 800.000 visiteurs par an l'aquarium de La Rochelle entre dans la catégorie grands musées, capables d'accueillir des visiteurs arrivant de plus de 100 kilomètres.

L'ouverture a donc été décalée au 3 juin dernier avec la mise en place d'un protocole sanitaire comme nous l'explique Mathieu Coutant : "On peut recevoir maximum 600 personnes à l'instant T et donc il faut réserver. Si quelqu'un se présente à l'accueil il est susceptible d'attendre car il n'a pas de réservation sur ce créneau horaire. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. C'est agréable de voir les visiteurs qui se plient à ça et je pense qu'ils en sont rassurés".

Mathieu est la 3ème génération de la famille Coutant à la tête de l'aquarium de La Rochelle. Le bâtiment s'est posé il y a près de 20 ans, à deux pas des fameuses tours du port. Notre guide du jour nous fait découvrir les coulisses de la machinerie qui prend soin de 12.000 animaux. "Dans tous les filtres que l'on voit là il y a 8 tonnes de sable à l’intérieur, trois mètres de diamètre et ils font 2,50 mètres de haut. Ce sont de grosses machineries, mais elles sont nécessaires", précise celui qui est à la tête



Un établissement engagé dans la préservation des espèces

L'aquarium de La Rochelle nous fait voyager sur tous les océans du monde et on a bien besoin en ce moment. On débute par l'Atlantique avec les soles, les turbos : une mer agitée par des mécanismes discrets avant de se laisser guider dans le lagon. Ses poissons multicolores nous transportent très très loin et ça fait du bien. "Ça donne envie, on est resté longtemps à la maison, ça nous ferait du bien d'aller dans le pacifique, de partir tout simplement, au chaud", témoigne un visiteur.

Vous ne manquerez pas également l'immense aquarium aux requins et ses 1,5 million de litres d'eau salée. L'établissement est engagé dans la préservation des espèces en recueillant et en soignant les tortues qui s'échouent sur le littoral Atlantique. L'aquarium de La Rochelle est ouvert tous les jours, sur réservation de préférence et à partir de cet été, les nocturnes signeront leur retour.

L'aquarium de La Rochelle expose 12.000 animaux de 600 espèces différentes Crédits : Axelle Bregeon pour RTL | Date : 18/06/2020
Le théâtre des requins accueil différentes espèces de squales dans 1,5 millions de litres d'eau de mer Crédits : Axelle Bregeon pour RTL | Date :
L'aquarium des requins est accessible depuis la corniche ou le grand aquarium au 1er étage du bâtiment Crédits : Axelle Bregeon pour RTL | Date :
L'aquarium de La Rochelle reçoit 800.000 visiteurs par an Crédits : Axelle Bregeon pour RTL | Date :