Idée vacances en France : le village d'Audresselles sur la côte d’Opale

publié le 17/06/2020 à 14:03

Ce mercredi, direction la côte d'Opale à la découverte du village d'Audresselles. Cette petite commune de pêcheurs, près de Boulogne-sur-Mer, a su conserver un charme sauvage et naturel.

Bienvenue au pays des flobards, ces bateaux traditionnels en bois, à la forme ventrue sur cette côte rocheuse, face à la Manche. Audresselles a su, en effet, conserver une certaine ambiance authentique, près du Cap Gris-Nez. Dans le village, les rues sont bordées de maisons basses aux volets colorés. Sur la plage de galets, Vincent Bastien, directeur du Grand Site des Deux Caps, nous attend sur le sentier des pêcheurs. "La plage est très rocailleuse, avec juste une petite partie ensablée", décrit-il.

Au loin, on aperçoit les côtes anglaises. Ici, pas de port, les bateaux sont directement descendus sur la plage avec des tracteurs. Le secteur compte encore de nombreux pêcheurs traditionnels. Des amateurs côtoient les professionnels boulonnais. Et sur cette côte, on croise encore quelques dizaines de pêcheurs à pied, qui ramassent coquillages et moules. Hugues Sellier par exemple a démarré tout petit. Il fait partie des figures incontournables de la région. "Sans être chauvin, je pense que c'est les meilleures moules", lance-t-il. "Ici, à la mer, on respire l'air pur."

Étape idéale pour apprécier une moule-frites

Sur la pointe Nord, en passant par le blockaus, vestige de la dernière guerre, transformé en chambre d’hôte, un panorama unique vers le large s’offre à nous. Un bac à marée pour ramasser les déchets se trouve à l’entrée de la plage. L’horizon est dégagé, reste à profiter des embruns. "Depuis l'après-guerre, les habitants et les élus locaux ont pris le parti de sauvegarder ces entités paysagères. On vient rechercher ici cette ambiance familiale, rustique", explique Vincent Bastien.

Audresselles reste donc une étape idéale pour apprécier une moule-frites, des fruits de mer ou une bière de pays. Nos voisins belges, dont les frontières viennent de rouvrir, sont déjà de retour !

Charme sauvage et naturel sur cette côte rocheuse. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 17/06/2020 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Charme sauvage et naturel sur cette côte rocheuse. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Maisons basses aux volets colorés, typiques. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Sur le sentier de randonnée des pêcheurs avec Vincent Bastien, directeur du Grand Site des Deux Caps (Blanc Nez et Gris Nez). Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Hugues Sellier pêcheur à pied sur Audresselles et Ambleteuse, spécialiste des moules et coquillages. Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 1 / 1 < > +