Idée vacances en France : le GR20 en Corse

La Corse pourrait bien être la destination rêvée pour des vacances entre amis ou en famille cet été. Là-bas figure notamment le fameux sentier de grande randonnée, le GR20, réputé comme l'un des plus difficiles mais aussi comme l'un des plus beaux d'Europe. Son parcours nécessite quand même de bonnes jambes et du souffle et il faut avoir une bonne condition physique pour le faire.

170 km séparent le point de départ à Calenzana au nord à celui de l'arrivée à Conca au Sud, et peuvent se faire en 16 étapes. Louis-Marc Chagnard, le président du comité corse de la Fédération de grande randonnée, vous donne un avant-goût du GR20, qu'il connaît par cœur : "Toute la partie nord, ce sont des rochers, des dalles et des parois verticales et il n'y a ni arbre ni végétation. Sur certains passages, il faut lever le pied plus haut que le genou".

Il vous sera possible de gravir sans difficulté le plus haut sommet de Corse, le Monte Cinto qui culmine à 2.700 mètres d'altitude. C'est une variante du GR20 mais de là-haut vous avez une vue qui par beau temps embrasse toute l'île de Beauté, c'est absolument sublime. Plus au Sud on change complètement de paysage, c'est la diversité corse, un paysage plus doux et verdoyant où le sentier traverse des forêts de pins et le relief est beaucoup plus doux.

Une bergerie qui accueille les randonneurs

Sur le sentier du GR20, vous pourrez vous rendre dans une bergerie que Jean-Louis Léandri a aménagé pour accueillir et réconforter les randonneurs. Perdu là-haut dans sa montagne, nous l'avons joint sur son téléphone satellite et il arrive quand même à nous mettre l'eau à la bouche : "On a que des produits de la ferme donc moi j'ai du saucisson, Coppa, jambon et je fais des pâtés de campagne avec les abats du porc. Le fromage, du brocciu nous est fourni par un berger et on le sert avec de la confiture de clémentine".

Après cela, il faut repartir et on termine le GR20 en beauté, au pied des aiguilles de Bavella qui se dressent orange et ocre dans le ciel bleu azur. Et rien qu'un lever de soleil sur ces aiguilles vaut spécialement le détour et tous les efforts qu'on a fait pour y arriver.