Idée vacances en France : le village de Pérouges dans l'Ain

publié le 11/06/2020 à 17:49

On part dans l'Ain à la découverte d'un magnifique petit village à mi-chemin entre Lyon et Bourg-en-Bresse : Pérouges et ses maisons du XVe siècle parfaitement restaurées.

Bienvenue au pays des vieilles pierres, sur cette petite colline qui surplombe la Dombes et la plaine de l'Ain. A Pérouges, quand on se promène dans les ruelles étroites et sur les places, on fait un voyage au cœur du Moyen-Age.

"C'est de la pierre partout, même sous les pieds, on a des galets. C'est une idée qui date du XVIe siècle. Paver les rues pour éviter d'être malade et d'avoir des rues trop sales", explique Keti. "Les maisons sont constituées de pierre de taille pour l'angle, pour que ça tienne debout. Et après des galets et des briques partout. On a des maisons qui se ressemblent, qui sont bien homogènes" décrit-elle. "C'est ce qui plaît ici, on fait un vrai voyage dans le temps".

Une église-forteresse

Mais ici pas de château fort, c'est une forteresse. Une église-forteresse robuste aux pieds de la principale tour d'entrée qui servait de base de défense de la cité. Une église unique, très sombre avec peu de vitraux, préparée à tenir un siège.

"C'est pas banal, parce qu'elle a 3 murs de défense qui font 1m30 et 2m30 d'épaisseur. On pouvait se battre depuis l'église, défendre la ville à travers les meurtrières. Il y a deux rangées, une au niveau des fidèles et une au niveau des remparts", explique la guide. "Il y a même un chemin de ronde au sommet de ces murs épais, il y a des meurtrières, très rares dans une église, qui permettent de tirer à l'arc ou à l'arbalète. C'est une église qui est à la fois surprenante et à la fois très belle", conclut-elle.

La cité très authentique a servi de cadre au cinéma pour de très nombreux films, comme "les Trois Mousquetaires". Elle a même accueilli Bill Clinton en 1996, c'était à l'occasion du sommet du G7. Il a d'ailleurs goûté à la spécialité culinaire locale, la galette de Pérouges.

Galette de Pérouges Crédit : Frédéric Perruche

Un merveille de galette au sucre, créée en 1912 par Marie-Louise Thibaud à l'hostellerie du vieux Pérouges, où Eric, cuisinier, perpétue la tradition séculaire.

"La pâte base est une pâte briochée, parfumée au zeste d'orange et de citron, sur laquelle on va rajouter du beurre et du sucre. Il y a à peu près 80 grammes de beurre sur la galette, et 80 grammes de beurre dans la pâte", explique Eric. "On la sucre, et on l'enfourne dans un four à 300°C, ça donne un aspect brillant qui attire l’œil. Caramélisée, on en fait des blondes, des brunes. Comme nos clientes dans la rue, il y en a pour toutes les couleurs".

Idéale au petit-déjeuner avec un café, ou plus tard, accompagnée d'un vin. Un vin de pays comme le Cerdon, vin pétillant rosé.