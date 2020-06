Idée vacances en France : le pays de la Meije, dans le massif des Écrins

publié le 19/06/2020 à 14:51

Aujourd'hui direction la haute montagne, au cœur du massif des Écrins, à la découverte de la Meije, sommet emblématique des Alpes que l’on peut approcher grâce à un téléphérique.

Au départ du village de la Grave dans les Hautes-Alpes, ce téléphérique permet d’accéder à 3.211 mètres d’altitude, tout près de la Meije et jusqu'à un glacier. Bruno Gardent, 66 ans, est guide de haute montagne depuis plus de 45 ans : "Ce qui est fabuleux c'est qu'on touche le glacier, on en voit les crevasses. C'est un des rares glaciers en France où on peut accéder comme ça par remontée mécanique. C'est un des plus grands glaciers en France, après la mer de glace, il fait 10 km² à peu près avec une centaine de mètres d'épaisseur de glace. Il y a toute une partie qui est assez plate où on a fait un espèce de circuit de randonnée qui est accessible. Au-delà il ne faut pas y aller car il y a des crevasses qui peuvent faire jusqu'à une trentaine de mètres", nous explique Bruno pour qui "la Meije est la plus belle montagne du monde".

Un sommet mythique qui a clôturé la conquête des Alpes

"Au niveau des paysages c'est fabuleux, on voit le Mont Blanc d'ici. Ce sommet est mythique car il a clôturé la conquête des Alpes, c'est le dernier sommet dans les Alpes qui a été conquis, à peu près 100 ans après le Mont Blanc. C'est un sommet qui est difficile de tous les côtés, c'est une lame donc ça nécessitait des techniques d'escalade qui à l'époque n'étaient pas évidentes", souligne le guide.

Pour admirer ce magnifique sommet de la Meije qui culmine à 3.984 mètres, on peut aussi se rendre sur un autre point de vue unique : le plateau d’Emparis, que l’on surnomme également "la petite Mongolie" car il ressemble à une steppe. Benjamin Thibault est le responsable de la Maison des Alpages de Besse-en-Oisans : "On peut voir la Meije se refléter dans l'eau du lac noir qui est juste à côté de nous. On a vraiment l'impression qu'on peut toucher ce sommet mythique. Derrière nous on peut voir à la fois les moutons, il y a à peu près 1.700 moutons sur ce plateau d'Emparis (...) Un petit peu plus loin on peut voir aussi les chevaux puisque c'est un lieu de randonnée pédestre mais également équestre", nous explique cet amoureux de la région.

Et pour découvrir le plateau d'Emparis, plusieurs solutions s'offrent à vous : des randonnées à thèmes avec une rencontre avec les bergers, que propose la Maison des Alpages. Il est aussi possible d'y accéder par le GR54 par le village de Besse ou de Mizoën, ou encore partir à sa découverte en VTT ou vélo électrique. Benjamin Thibault précise qu'il est aussi possible de passer la nuit sur place, le bivouac y est autorisé.

La Meije vue de la gare intermédiaire du téléphérique Crédits : Aurélien Papa pour RTL | Date : 19/06/2020 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La Meije vue de la gare intermédiaire du téléphérique Crédits : Aurélien Papa pour RTL | Date : Photo du plateau d'Emparis, où le mythique sommet de la Meije( 3 984 mètres) se reflète dans le lac Lérié Crédits : T. Blais pour RTL | Date : Photo du téléphérique des « Glaciers de la Meije » dont la gare de départ se trouve au village de la Grave(Hautes-Alpes). Il monte les touristes à 3 211 mètres d'altitude, dans un secteur de haute montagne, tout près du mythique sommet de la Meije Crédits : J.Selberg pour RTL | Date : Photo du glacier de la Girose, à l'arrivée du téléphérique des « Glacier de la Meije », dans le massif des Écrins (Hautes-Alpes), au pied du sommet de la Meije Crédits : Michel Ducroux pour RTL | Date : Photo à l'arrivée du téléphérique des "glaciers de la Meije", avec au premier plan, le glacier de la Girose, l'un des plus grands de France Crédits : T.Blais pour RTL | Date : Photo du lac Lérié sur le plateau d'Emparis où se reflète le mythique sommet de la Meije dans le massif des Écrins ( Hautes-Alpes) Crédits : T.Blais pour RTL | Date : 1 / 1 < > +