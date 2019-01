Qui était Paul Bocuse ?

publié le 28/01/2019 à 13:04

Pour tous les cuisiniers, Paul Bocuse était un saint patron, un parrain, un chef.

D’un modeste hôtel-restaurant avec nappes en papier et couverts en inox, il a fait un trois étoiles qu’il a su conserver plus d’un demi-siècle, avant de créer les Bocuse d’or, Jeux olympiques de la cuisine, et de partir à la conquête du monde, de la Floride au Japon où il est devenu une icône.

Pour faire son portrait, notre invité, le journaliste Robert Belleret, a enquêté auprès des grands chefs, des équipiers et des proches de Monsieur Paul.



à lire : Paul Bocuse, l’épopée d’un chef publié aux éditions de l’Archipel



Paul Bocuse, l'épopée d'un chef