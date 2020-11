Noël : 4 bandes-dessinées féministes à offrir en 2020

publié le 30/11/2020 à 16:28

Noël approche et les librairies viennent tout juste de rouvrir. L'occasion de faire le plein de cadeaux après un mois de confinement. Besoin d'idées pour vos proches en plein éveil féministe ? RTL.fr vous guide pour vos prochains achats.

Du "On se lève et on se casse" d'Adèle Haenel aux César, aux manifestations contre les nominations de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti au gouvernement, en passant par la mobilisation annuelle du 8 mars, 2020 a été une année où le combat féministe n'a cessé de montrer sa nécessité.

Dans cette veine, deux essais féministes ont beaucoup fait parler d'eux : Le Génie Lesbien (Alice Coffin, Grasset) et Moi les hommes, je les déteste (Pauline Harmange, Seuil). Le premier s'est vu reprocher un passage cité de manière tronquée, l'autre a été menacé de censure avant de connaître un succès mondial. Si ces deux œuvres et leur réflexion méritent leur place aux pieds du sapin, elles parleront plutôt à vos proches déjà initiés.

Pour celles et ceux un peu moins "réveillés" - ou en quête d'originalité - voici quatre idées de bandes-dessinées engagées, plus accessibles, à offrir pour les renseigner et les sensibiliser.

1. "Baiser après #MeToo", intime et effrontée

"Et maintenant on fait quoi ? On fait comment ?" C'est la question posée par Ovidie et Diglee en introduction de cette bande-dessinée, bien décidée à rebattre les cartes de la sexualité post-#MeToo. Lancé fin 2017, ce mouvement a mis en lumière les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes tout au long de leur vie. Et ce, jusque dans les sphères les plus intimes que sont le couple et la sexualité. Après Libres! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels (Marabout, 2017), la réalisatrice Ovidie et la dessinatrice Diglee s'attaquent une fois de plus à ces sujets tabous.

Cette fois, la forme est plus personnelle : il s'agit d'une série de lettres écrites à destination d'hommes à l'identité indéfinie, mais qui rappelleront - sans doute - à chacune quelques noms. "Lettre à celui qui pense que 'maintenant on ne peut plus draguer'", "Lettre à celui qui m'a dit que je n'étais pas sexy", "Lettre à celui qui m'a baisée sans capote"... Avec humour et familiarité, la plume d'Ovidie relate une dizaine d'expériences trop souvent vécues par les femmes en relations hétérosexuelles, et questionne les comportements des hommes avec pédagogie. Le tout, illustré par la finesse et les teintes colorées des dessins de la talentueuse Diglee.

Baiser Après #MeToo. Lettre à nos amants foireux, Ovidie et Diglee, Marabout, 17,95€

2. "Balance Ta Bulle", témoignages essentiels

Comme la musique, la gastronomie et la littérature, le milieu de la bande-dessinée n'a pas été épargné par les dénonciations de violences sexistes et sexuelles. Dans Balance Ta Bulle, 62 dessinatrices du monde entier témoignent de celles qu'elles ont subis au cours de leur vie, chacune avec leur style dessin et leur écriture. Des récits parfois subtils, parfois lourds, parfois sombres ou colorés qui illustrent une réalité qu'il n'est plus possible d'ignorer : toutes les femmes sont confrontées au fléau des violences sexistes et sexuelles.

Une œuvre nécessaire préfacée par l'écrivaine américaine Roxane Gay et saluée Outre-Atlantique lors de sa sortie. "Cette collection monumentale, magnifiquement réalisée, met la lumière sur une constante indésirable de la vie des femmes", a par exemple décrit le New York Times, dans sa liste des meilleures bandes-dessinées de 2019. Cette année, cet ouvrage réalisé sous la direction de l'Américaine Diane Noomin, s'est par ailleurs vu décerner le prix Eisner de l'anthologie, une récompense souvent surnommée le "Nobel de la bande-dessinée".



Balance ta bulle, sous la direction de Diane Noomin, Massot, 28€

3. "M'explique pas la vie, mec !", drôle et provoc'

"Mansplaining", "Manterrupting", "Manspreading" : que veulent dire ces mots qui se sont imposés dans le vocabulaire féministe ces dernières années ? À quoi font référence ces gestes, termes, comportements sexistes dont sont victimes les femmes au sein de la société ? Et comment y faire face lorsque l'ont est soi-même concernée ?



La journaliste Rokhaya Diallo et la dessinatrice Blachette répondent à toutes ces questions dans cette bande-dessinée drôle et engagée. Sexualité, injonctions à la féminité, discours anti-féministes : grâce à une série de sketches tirés d'histoires vraies, M'Explique pas la vie mec (Marabout, 2020) donne les outils et les pistes de réflexion nécessaires pour mettre fin au sexisme ordinaire. Et pour vous donner une idée, les deux autrices ont récolté les meilleures anecdotes sur une page Instagram : @mexpliquepaslaviemec.



M'explique pas la vie, mec!, Rokhaya Diallo et Blachette, Marabout, 18,95€

4. "Les Culottées", classique indémmodable

On ne les présente plus. Les deux tomes des Culottées de la dessinatrice Pénélope Bagieu sont devenus les must-have de toute bibliothèque féministe. Leur succès est tel qu'ils ont été agrégés en un seul et même volume (Culottées - L'Intégrale, Gallimard, 2020), puis adaptés en série télévisée. Leur autrice a même elle aussi été primée à l'été 2019 par le prestigieux prix Eisner.

> Joséphine Baker, danseuse et résistante - Culottées #4

Qui était la journaliste Nelly Bly ? L'impératrice Wu Zetian ? Connaissez-vous réellement l'histoire de Joséphine Baker ? Et celle des sœurs Mariposas, à qui l'on rend hommage tous les 25 novembre ? En une vingtaine de chapitres, Pénélope Bagieu nous raconte les destins extraordinaires d'autant de femmes qui ont marqué l'Histoire grâce à leur détermination à mener leur vie comme elles l'entendaient. Des récits palpitants, drôles et instructifs qui donneront la pêche à toutes celles (et ceux) qui veulent éradiquer le sexisme, changer le monde et bouleverser la société.



Les Culottées - Tome 1 et 2, Pénélope Bagieu, Gallimard, 19,50€ chacun

Les Culottées - L'intégrale, Pénélope Bagieu, Gallimard, 35€