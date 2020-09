"Moi les hommes, je les déteste" : un essai féministe menacé de censure

publié le 02/09/2020 à 21:53

Moi les hommes, je les déteste. Le titre provocateur se détache en lettres blanches sur la couverture violette. L'essai de Pauline Harmange, publié aux éditions Monstrograph le 19 août dernier, est présenté comme "un livre féministe et iconoclaste." Mais l'ouvrage n'est pas du goût de tout le monde.

Dans un e-mail envoyé à la maison d'édition le jour de sa sortie, un haut fonctionnaire chargé de mission au ministère délégué à l'Égalité femmes-hommes fustige l'objet du livre. "Je me permets de vous rappeler que la provocation à la haine à raison du sexe est un délit pénal ! En conséquence, je vous demande d’immédiatement retirer ce livre de votre catalogue sous peine de poursuites pénales", écrit-il dans le message que Mediapart a pu consulter. Des propos qu'il maintient auprès du site d'information, sans avoir préalablement lu l'ouvrage.

Qu'est-ce que la misandrie ?

Selon le Larousse, une personne misandre "éprouve du mépris, voire de la haine, pour le sexe masculin" et/ou "témoigne de ce mépris". Un terme que le dictionnaire oppose à celui de "misogyne". Les deux phénomènes se valent-ils pour autant ? Non, selon l'éditeur Martin Page. "Les femmes ne font pas régner un climat de terreur ! Accueillons la parole des personnes qui subissent des oppressions. Il ne faut pas oublier que la misandrie est avant tout une réponse à la misogynie", rappelle-t-il à Mediapart.

C’est une haine passive, on ne va pas prendre les armes ! Pauline Harmange Partager la citation





C'est précisément la position que l'essai de Pauline Harmange défend. "Les féministes traitent souvent la misandrie comme une blague. Je trouvais intéressant d’expliquer qu’on a de bonnes raisons d’en arriver à ces courants-là, explique-t-elle. L’indifférence n’est pas suffisante, être en colère est légitime. Je revendique la misandrie, je la pratique, mais c’est une haine passive, on ne va pas prendre les armes !"

Le livre peut-il être retiré de la vente ?

Contacté par Mediapart, le ministère à l'égalité entre les femmes et les hommes a expliqué qu'il s'agissait d'une "initiative personnelle" de ce haut fonctionnaire et qu'en aucun cas "elle [n'engageait] le ministère". L'Observatoire pour la liberté de la création a réagi lundi 31 août en envoyant un courrier à ce dernier : "Nous vous demandons fermement de revenir sur votre demande et d’adresser vos excuses à l’éditeur", exige-t-il en dénonçant une "démarche illégale".

#LibertédExpression | L'essai "Moi les hommes, je les déteste" de Pauline Harmange, susceptible de « poursuites pénales » selon Ralph Zurmély : l’Observatoire de la liberté de la création, sous l’égide de la #LDH, s’insurge !https://t.co/gRZJz6E6iU — LDH France (@LDH_Fr) September 2, 2020

C'est incompréhensible d'avoir laissé cette affaire prendre de l'ampleur... Martin Page, éditeur de Monstrograph Partager la citation





Depuis la publication de ces échanges, l'autrice Pauline Harmange est la cible d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Les éditions Monstrograph, une structure associative, n'ont elles pas eu de nouvelles ni des équipes d'Élisabeth Moreno ni du fonctionnaire lui-même.

"C'est incompréhensible d'avoir laissé cette affaire prendre de l'ampleur... réagit Martin Page, co-éditeur de Monstrograph avec Coline Pierré, auprès de RTL.fr. Tout ça c'est un immense gâchis de temps et d'énergie, alors que j'imagine qu'au ministère il y a plein de gens professionnels et sincèrement dédiés à la cause de l'égalité et des femmes. Alors certes ça fait connaitre le livre, mais vraiment c'est triste sur l'état de la société et des institutions."



Moi les hommes, je les déteste, épuisé, est actuellement en réimpression. Les 500 prochains exemplaires seront mis en vente à la mi-septembre.