publié le 08/03/2020 à 17:35

"Égalité des salaires, moins de paroles en l'air", "on se lève et on se casse". Les slogans ont fusé dans les rues de Paris où des dizaines milliers de manifestants ont défilé ce dimanche 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. D'autres rassemblements ont eu lieu dans une dizaine d’autres villes de France.

La manifestation parisienne s'est élancée de la place d'Italie, pour dénoncer à la fois la réforme des retraites et ses effets supposés négatifs pour les femmes, la répartition inéquitable du travail domestique ou encore les violences sexuelles.

Entourées de fumigènes violets, une quarantaine de femmes en bleu de travail et fichu rouge ont exécuté une chorégraphie sur "un remix de l'hymne des femmes". "Qui fait la vaisselle ? Nous on fait la révolution", "Quand une femme dit non, c'est non", "Le silence tue, agissons", proclament les pancartes.

Le défilé parisien a rejoint la place de la République, via plusieurs étapes symboliques. Des manifestations devant un hôpital pour la "revalorisation des métiers féminisés" et une autre devant un hôtel Ibis pour soutenir des femmes de ménage en lutte contre la précarité et les temps partiels sont également prévues tout comme un "die in" pour symboliser les victimes de féminicides et une chorégraphie géante anti-réforme des retraites.