Noël : une compteuse merveilleuse pour enfants 100% made in France

publié le 26/11/2020 à 14:59

La conteuse merveilleuse, cube de 8 centimètres de côté dont toutes les faces sont joliment décorées, s’allume presque par enchantement : "Elle n’a pas de bouton, son fonctionnement est inspiré des gestes réflexes des petits : secouer, tourner et taper", explique Mathieu Roumens, président de Joyeuse. "Pour la faire démarrer, on oriente la face qui porte le lion vers le haut et on secoue pendant une seconde ou deux, on entend son petit cri de réveil et ensuite on peut commencer à jouer avec. On secoue trois fois avec la face nuage, qui est la face des histoires du soir, vers le haut".

Pour l'arrêter rien de plus simple : on effectue une double tape rapide et l'appareil se met en pause : "Il y a une dizaine d'histoires par face mais on peut en rajouter plus si on a envie", explique son créateur. Le jouet est fabriqué par Seico, une entreprise de Malville, près de Nantes, qui emploie une centaine de personnes et réalise elle-même les cartes électroniques avec un robot high tech, fabriqué lui-même en Vendée. "On est très fiers de fabriquer un jouet français qui intègre de l’électronique. C’est clairement le premier qui a été conçu et fabriqué en France depuis le début", explique Eric Lamboley, président de Seico.

Une production multipliée par trois cette année

Dans un autre atelier, des opératrices assemblent, programment et emballent les conteuses avant expédition : "On est dans le manuel parce qu’effectivement on cherche ici à avoir une qualité d’assemblage qui soit nickel. On est audité chaque année par l’AFNOR, ça garantit effectivement aux consommateurs que ce produit est fabriqué avec des pièces qui viennent majoritairement de France et dans le respect complet de ce qui est normes de sécurité et de qualité". La production des conteuses merveilleuses a été multipliée par trois cette année avec plus de 45.000 exemplaires. Son prix ? 79,90 euros.