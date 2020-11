publié le 29/11/2020 à 09:45

Comme les smartphones, les jeux vidéo et les montres connectées, les casques audio et les écouteurs figurent parmi les cadeaux technologiques que l'on retrouve le plus souvent au pied des sapins de Noël chaque année.

L'heure est désormais aux modèles Bluetooth qui permettent de téléphoner et d'écouter de la musique avec une liberté totale de mouvement. Pour ces modèles, la stabilité du signal est un critère déterminant, car il n’y a rien de pire que des écouteurs qui peinent à se synchroniser entre eux et avec le smartphone.

L'autre grande tendance du secteur est la capacité de ces produits à gommer les nuisances sonores environnantes pour renforcer l'immersion. Une caractéristique très utile pour le travail en entreprise ou à la maison si l'on partage les lieux avec plusieurs occupants.

Deux techniques sont utilisées pour cela. La première est l'isolation passive. Avec leurs oreillettes enveloppantes, les casques audio offrent une bonne isolation naturelle. On retrouve cette caractéristique chez les écouteurs intra-auriculaires qui viennent se poser à l'intérieur du conduit auditif pour bloquer les bruits extérieurs.

D'autres modèles offrent une isolation encore plus marquée grâce à leur technologie de réduction de bruit active. Ils sont équipés de plusieurs micros qui analysent le son extérieur et envoient un signal contraire pour les annuler. Au fil des ans, les micros se sont multipliés à l'extérieur et même à l'intérieur pour filtrer les bruits résiduels et parfaire le signal.

Du fait de leur plus grande surface, les casques ont l'avantage de pouvoir embarquer davantage de micros que les écouteurs et sont donc en mesure d'offrir une immersion plus marquée. Mais certains modèles d'oreillettes sont largement suffisants pour s'isoler dans sa bulle.

Comme il est peut être difficile de naviguer parmi les nombreuses références qui peuplent le marché, nous avons sélectionné une dizaine de modèles qui remplissent parfaitement leur mission pour des budgets divers.

AirPods Pro (249 euros)

Les AirPods Pro d'Apple sont vendus 279 euros Crédit : Apple

Un an après leur lancement, les AirPods Pro sont toujours la référence en matière d'écouteurs sans fil grâce à leur système d'annulation du bruit efficace qui permet de vraiment s'isoler du monde extérieur et de profiter de la très bonne restitution sonore des écouteurs, en musique comme en appels, avec une autonomie dans la moyenne (4h30 + 20h).



Les écouteurs d'Apple profitent d'une stabilité à toute épreuve et d'une très bonne tenue dans l'oreille grâce à leur conception intra-auriculaire qui permet de les utiliser pendant le sport sans crainte de les perdre. Ils bénéficient aussi d'une résistance à l'eau et à la sueur et se singularisent par des commandes tactiles intuitives, à l'exception du réglage du volume sonore qui manque à l'appel.



Comme tous les produits Apple, ils tirent leur pleine mesure associé à d'autres produits de la marque, avec notamment la possibilité de les associer à un iPhone et un Mac simultanément pour jongler entre un appel et une conférence en visio. Mais ils fonctionnent aussi avec des appareils d'une autre marque.

Sony WF-1000XM3 (170 euros)

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active Sony WF-1000XM3 Crédit : Sony

Les derniers écouteurs sans fil de Sony réalisent un quasi sans-faute avec leur réduction de bruit active efficace et modulable, leur excellente acoustique, leur design élégant et leur très bonne autonomie (8h + 16h) qui en font les meilleurs concurrents des AirPods.



Leur application complète permet de contrôler le niveau de filtrage des bruits environnants et d'enregistrer des configurations adaptées à différents moments du quotidien : dans les transports, à l'aéroport, au travail ou dans la rue.



En revanche, ils ne sont pas les écouteurs les plus confortables du marché. Plus massifs que les AirPods, ils peuvent donner l'impression de tomber des oreilles et sont déconseillés pour une utilisation sportive. Leur boîtier prend aussi plus de place que celui de leurs rivaux Apple dans la poche et il n'est pas compatible avec la charge sans-fil.

Huawei Freebuds Pro (160 euros)

Les Freebuds Pro proposent plusieurs niveaux de réduction du bruit Crédit : RTL

Les derniers écouteurs sans fil de Huawei sont dotés d'un système d'annulation de bruit à trois niveaux et peuvent s'adapter à différents types d'ambiance pour réduire les bruits environnants ou amplifier le son des voix selon le contexte. Ils délivrent un son plaisant avec des basses rondes et profondes et disposent d'une autonomie supérieure à 24 heures.



Comme les AirPods avec l'iPhone, ils exploitent tout leur potentiel avec les smartphones et les ordinateurs Huawei et dans une moindre mesure avec des téléphones Android. Lancés autour de 200 euros, on les trouve désormais à moins de 160 euros.

Jabra Elite Active 75T (130 euros)

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T Elite Crédit : Jabra

Ces excellents écouteurs lancés l'an dernier peuvent maintenant gommer les sons extérieurs grâce à une mise à jour logicielle à télécharger via l'application de la marque. Désormais disponibles autour de 129 euros, ils offrent une isolation moins marquée que les derniers Jabrar 85T vendus deux fois plus cher mais délivrent un son d'excellente qualité en appel comme en écoute avec une autonomie de sept heures et deux charges supplémentaires dans l'étui. L'un des modèles à réduction de bruit active les plus abordables du marché.

Bose Headphone 700 (300 euros)

Le Bose Headphone 700 Crédit : Bose

Le dernier casque sans fil Bose offre une réduction active du bruit améliorée par rapport au précédent modèle QC 35 II, avec une isolation ajustable sur onze niveaux qui peuvent être réglés via l'application ou un bouton physique et un résultat parmi les plus efficaces du marché.



Le Heaphone 700 propose aussi une signature audio typique de la marque, avec des basses dynamiques et un son riche et équilibré, une autonomie confortable et peut être connecté à plusieurs sources Bluetooth en même temps. Suffisant pour constituer la meilleure alternative au casque de Sony.

Sony WH-1000XM3 (249 euros)

LE WH-1000XM de Sony s'adapte à l'environnement pour laisser passer plus ou moins de sons Crédit : Sony

Référence des dernières années, le casque de Sony offre probablement la meilleure isolation active du marché. Il peut bloquer tous les bruits ou filtrer certains sons en mode ambiant s'il détecte que vous marchez dans la rue pour rester attentif à la circulation ou dans un hall d'aéroport pour ne pas rater les annonces.



Confortable malgré son design imposant, il délivre un son chaleureux aux basses bien marquées et bénéficie d'une excellente autonomie de plus de 24 heures. Il reste plus accessible que le WH-1000XM4 lancé cet été, qui peut pour sa part être associé à deux sources Bluetooth en même temps pour passer rapidement du téléphone à l'ordinateur.

Plantronics BackBeat Pro 2 (130 euros)

Le BlackBeat Pro 2 de Plantronics n'a pas grand chose à envier aux meilleurs casques du marché Crédit : Plantronics

En dépit d'un design massif, le BlackBeat Pro 2 est plutôt confortable à l'usage. Il délivre un son clair, puissant et précis avec une technologie d'annulation de bruit active accessible sur simple pression. Il dispose d'une connexion Bluetooth robuste et d'une autonomie de 24 heures en écoute et en appel. Le meilleur représentant de sa gamme de prix.

Anker Soundcore Life Q30 (80 euros)

Anker Soundcore Life Q30 Crédit : Anker

Le dernier casque de Soundcore, marque affiliée à Anker, propose un système de réduction de bruit efficace, d'un son haute résolution et d'une bonne autonomie pour un prix défiant toute concurrence. Il pèche par un volume sonore globalement limité.