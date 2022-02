Dans cette émission spéciale de Jour J depuis le Musée Des Arts Décoratifs de Paris où se déroule l'exposition A la rencontre du Petit Prince, Flavie Flament revient sur la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry survenue le 31 juillet 1944.

Ce matin du 31 juillet 1944, tout le monde le cherche à la caserne en Corse où il est arrivé au Printemps. On s’étonne de ne pas le voir au petit déjeuner, alors qu’il doit effectuer sa dixième et dernière mission pour le groupe 2/33. Le pilote Antoine de Saint-Exupéry manque à l’appel. Avant-hier, il a commis l’exploit de photographier le port de Gênes en narguant les allemands et malgré un moteur en panne.

Un indice : son lit n’a pas même été défait, une entorse au règlement qui exige l’extinction des feux à 20h30. En réalité, "Saint-Ex" est parti s’enivrer dans une auberge en bord de mer et a préféré passer la nuit dans les bras d’une jolie Corse plutôt qu’au régiment. Alors qu’on s’apprête à lui désigner un remplaçant, l’écrivain-voyageur-aventurier fait irruption à la base à 7h00.

Peu loquace, le teint gris et fatigué, il rejoint son appareil sur le terrain de Poretta, près de Borgo. Le commandant Saint-Exupéry enfile sa combinaison, boucle son parachute et se glisse dans le cockpit de son Lockheed Lightning, le fleuron des avions de guerre. Des militaires ôtent les cales qui bloquent les roues de l’appareil, le F-5B n° 42-68223 décolle dans le beau ciel bleu d’été à 8h45 précises.

Un pilote aux mille vies

Antoine de Saint-Exupéry a 44 ans et déjà mille vies et milles talents. C'est au cours de son service militaire qu'il est devenu pilote. Ensuite, il a distribué le courrier en Afrique et en Amérique latine. Parallèlement, il écrit des romans, Vol de nuit ou encore Terre des hommes (Grand Prix de la Comédie Française en 1939).

Il y a un an est sortie aux États-Unis une autre œuvre majeure : un conte pour enfants, philosophique et poétique intitulé Le Petit Prince. Il l’a écrit aux États-Unis, près de New York, où il s’est exilé en 1940 après la signature de l’armistice par la France de Pétain. Déprimé par son éloignement et sa santé fragile, il a noirci des pages et des pages dans le manoir victorien qu’il occupait à Long Island avec son épouse, Consuelo.

Une disparition qui reste un mystère

Mais en cet été 1944, le voici donc depuis peu réintégré dans l’armée sur ordre d’Eisenhower lui-même. Malgré son goût pour l’alcool et les médicaments, malgré le fait qu’il ne puisse pas lever le bras gauche depuis un accident au Guatemala, le commandant Saint-Exupéry doit effectuer des missions de cartographie en vue du débarquement en Provence.

Quand il a décollé ce matin à 8h45, il avait 6 heures d’autonomie. Au régiment, on s’inquiète de ne pas le voir revenir pour le déjeuner. À 15h30, Vernon Robison, l’Intelligence Officer du groupe, informe : "Pilot did not return and is presumed lost… no pictures" ("Le pilote n’est pas rentré et est supposé perdu… aucune image").

Nous sommes le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry disparait. À son poignet, une gourmette, que l’on retrouvera en 1998 au large des calanques de Marseille.

