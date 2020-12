Bien-être : agir et penser comme le Petit Prince pour vivre mieux

Bien-être : agir et penser comme le petit Prince

publié le 12/12/2020 à 10:40

Agir et penser comme le Petit Prince, c'est la proposition de Stéphane Garnier qui vient de publier ce livre aux éditions de L'Opportun.

Agir et penser comme le Petit Prince c'est par exemple croire et garder espoir, accepter d'être incompris, discerner l'important de l'urgent. C'est un état d'esprit que chacun peut appliquer dans son quotidien. Un chapitre se nomme "savoir s'extraire de la réalité" : pour y arriver, il faut redevenir créatif et imaginatif comme le petit Prince.

Rien n'est figé dans le continuum de la vie. Tout n'est que volonté, rêve et inflexion que l'on aura su y projeter pour qu'à un moment les plus belles images de notre imaginaire deviennent les photographies réelles du monde qui nous entoure et de la vie que nous avons.

Le deuxième extrait choisi s'intitule "Savoir aimer" : le petit Prince nous le rappelle, "aimer s'apprend". Pour résumer, selon l'auteur, le petit Prince incarne un angle d'approche différent de celui que nous pouvons avoir sur la vie. Et si nous agissions et pensions comme lui ?