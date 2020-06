"Le Petit Prince", l'oeuvre testament de Saint-Exupéry qui rapporte (toujours) gros

publié le 29/06/2020 à 11:18

Nous célébrons ce 29 juin 2020 le 120e anniversaire de la naissance d'Antoine de Saint Exupéry. Il avait 42 ans lorsque le projet du Petit Prince lui a été suggéré par ses éditeurs américains qui l'invitaient au restaurant pour lui remonter le moral. Car "St-Ex "déprimait. Il voulait aller combattre les Allemands en Europe... La légende raconte qu'entre deux plats, il dessinait sur la nappe. Ses éditeurs lui ont proposé alors de faire un livre, son épouse Consuelo lui a loué une maison à Long Island à New York et l'explorateur Paul Emile Victor lui a offert une boîte d'aquarelle. Le Petit Prince va naître sur du papier dit "onion skin" c'est-à-dire "peau d'oignon" donc extrêmement fragile...

"C'est la dernière œuvre qu'il publie de son vivant et à cet égard c'est un peu une œuvre testament. On y retrouve beaucoup d'images et puis sa sagesse et sa vision du monde", note Alban Cerisier en charge des fonds patrimoniaux et du développement numérique de Gallimard, l’éditeur du Petit Prince.

La boîte d'aquarelle de l'auteur du "Petit Prince" exposée au Mémorial de Caen en 2006 Crédit : MYCHELE DANIAU / AFP

Nous avons tous lu ce livre qui raconte la rencontre entre un aviateur perdu dans le désert et un petit garçon venu d'ailleurs... Le Petit Prince s'est vendu à des centaines de millions de d'exemplaires, c'est encore aujourd'hui le deuxième livre le plus vendu au monde après la Bible (probablement 400 millions d'exemplaires). En France, on en est à 14 millions depuis 1946... Difficile de compter car il y a des pays où le livre est tombé dans le domaine public, mais pas encore sur les deux plus gros marchés : les États-Unis jusqu'en 2034 et en 2033 pour la France.

Un jackpot. Les chiffres de l'édition sont secrets, mais pas ceux des produits dérivés qui sont gérés eux par les héritiers de St-Ex. Des produits dérivés qui ont rapporté plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, un parc d'attraction en Alsace, un film d'animation sorti en 2015 qui a signé le record absolu pour un film d'animation français à l'international avec près de 20 millions d'entrées, 7 opéras ou encore des comédies musicales.