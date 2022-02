Oscars : le jour où Hattie McDaniel devint la première actrice noire récompensée

Nous sommes en Février 1940. Depuis un an, l’actualité mondiale n’a rien de réjouissant. En septembre 39, l’Allemagne nazie a envahi la Pologne, puis la France et l’Angleterre ont déclaré la guerre à l’Allemagne. 22 ans seulement après la fin de celle qu’on avait désigné la "der des der", l’Europe s’embrase de nouveau.

Il faudra attendre l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 pour que les États-Unis entrent en scène et transforment ce conflit en Guerre Mondiale. Mais pour le moment, en ce 29 février 1940, c’est l’heure de mettre son plus beau costume pour la 12ème cérémonie des Oscars, qui a lieu sur la côte ouest du pays, à Los Angeles, dans le somptueux Hôtel Ambassador. Hattie McDaniel, 44 ans, a choisi une jolie robe et mis des fleurs dans ses cheveux.

Elle rase les murs… Elle sait qu’elle ne devrait pas être là, juste parce qu’elle est noire dans une Amérique ségrégationniste. Mais elle est aussi nommée dans la catégorie Meilleur second rôle féminin pour le film Gone with the wind.

Une statuette historique pour Hattie McDaniel

Le producteur a dû appeler lui-même la direction de l’hôtel pour demander une autorisation spéciale afin qu’elle puisse participer à la cérémonie. Hormis les serveurs, elle sera la seule personne de couleur noire dans cette grande fête du cinéma. Et si l’hôtel a fini par accepter sa présence, Hattie McDaniel n’a pas le droit de s’assoir à la même table que l’équipe du film. Elle est reléguée au fond de la salle, afin de ne pas perturber la cérémonie…

Tout le monde le dit : Autant en emporte le vent va tout rafler. L’année dernière, il a explosé les compteurs au box-office. À l’affiche, deux stars magnifiques : Clark Gable et Vivian Leigh qui remporte l’oscar de la meilleure actrice. Quand soudain… Nous sommes le 29 février 1940, Hattie McDaniel devient la première actrice noire à recevoir un oscar et démontre à un pays raciste que le talent n’a pas de couleur.

