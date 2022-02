JO : l'émotion de Jean-Claude Killy sur RTL en entendant la voix de son père

Le 9 février 1968, Jean-Claude Killy remporte sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Grenoble, avant de signer un triplé historique. 54 ans après ce sacre, le champion revient sur cette victoire au micro de Jour J.

L'émotion est très présente pour Jean-Claude Killy, qui entend dans l'émission une archive sonore de son père, Robert Killy, datant de 1968. "Je ne m'y attendais pas. C'est un mélange de surprise, de tristesse et de joie parce que j'ai eu un père extraordinaire", confie Jean-Claude Killy en retenant ses larmes.

Cet appel, le champion l'a passé en 1968 juste après sa victoire. Son père, alors restaurateur, se trouve dans son établissement entouré de ses amis. "Il avait une très belle cave et à la fin des Jeux Olympiques, il n'y avait plus une bouteille et il n'avait jamais ouvert le tiroir-caisse pendant 17 jours. Tout était gratuit. Donc vous voyez ce sont des souvenirs très très émouvants et très positifs, parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel évidemment", conclut Jean-Claude Killy.

