Fatigue visuelle : les lunettes anti-lumière bleue sont-elles efficaces ?

Crédit : Céline Gaille / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Elles sont devenues de véritables accessoires de mode ces derniers mois. Face aux longues heures passées devant les écrans, de nombreuses personnes optent pour des lunettes anti-lumière bleue. Désormais, les opticiens proposent même de traiter les verres correcteurs de ceux qui en portent déjà. Certaines personnes expliquent qu'avec cet appareil, elles ressentent moins la fatigue visuelle et pourtant, les scientifiques se montrent plus prudents.

Selon des études récentes, les résultats de l'utilisation de ces lunettes anti-lumière bleue sont peu convaincants, mitigés. L'académie américaine d'ophtalmologie ne les recommande d'ailleurs pas pour soulager l'inconfort visuel. D'après elle, les problèmes dont se plaignent les gens sont simplement causés par la sur-utilisation des appareils numériques.

La pire des situations est alors de regarder son portable dans le noir, même si celui-ci est équipé d'un mode nuit qui permet de baisser la luminosité et de réduire la lumière bleue. Au contraire, la meilleure chose à faire est d'essayer de ranger son portable une ou deux heures avant d'aller se coucher car les écrans affectent également le sommeil, et pas seulement à cause de la lumière bleue qui retarde l'endormissement.