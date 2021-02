publié le 05/02/2021 à 07:25

Il refuse coûte que coûte d'interrompre son activité. Un opticien, exerçant dans un centre commercial de Rennes, fermé après les nouvelles contraintes sanitaires annoncées par le gouvernement, a donc décidé de s'occuper de ses clients directement sur le trottoir.

Nicolas Paris, gérant de Paris lunettier, part donc livrer les nouvelles lentilles de contact d'une de ses clientes, à l'une des entrées de la galerie marchande. "J'aurai aimé de ne pas en arriver là, c'est quand même bien dommage d'avoir une carte de professionnel de santé et de devoir livrer ses clients dans la rue" explique-t-il.

Avec son kit de survie, comme il l'appelle, composé de cinq tournevis et deux pinces, Nicolas Paris effectue des dizaines de réparations à l'extérieur chaque jour. Même sous un porche quand il pleut, ce qu'apprécie une de ses clientes, qui le soutient : "On a forcément besoin de lunettes, de lentilles et il devrait y avoir une exception pour votre magasin parce que ce n'est pas possible de faire autrement".

De son côté, Nicolas déplore que le ministre Alain Griset dise à ses clients "d'aller voir ailleurs" le temps de la fermeture car "si cette situation dure deux mois, à la fin je n'aurai plus beaucoup de clients", déplore-t-il, avant d'aller s'occuper de nouveaux clients.

