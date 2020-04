publié le 25/04/2020 à 07:30

La télémédecine s'est particulièrement développée, ce qui donne des idées pour l'après confinement. Les médecins aussi se sont mis au télétravail en particulier quand il s'agit de s'occuper des plus faibles et des plus âgées.

"L'organisation de plateformes covid personnes-âgées nous permettent de faire de la téléconsultation, de la télé-expertise et de prendre en charge des personnes âgées qui sont dans les institutions et qui sont difficiles à déplacer de façon habituelle", explique le professeur Yves Rolland, gériatre.

Une application expérimentale a été utilisée au quotidien. Une invention du gérontopole de Toulouse en partenariat avec l'OMS. "Elle permet à chaque personne âgée d'évaluer leurs capacités et d'avoir des recommandations lorsqu'elles diminuent et qu'on puisse les contacter", poursuit le médecin.

Plus généralement, au CHU de Toulouse, on a compté 4.000 téléconsultations par semaine alors qu'on n'en réalisait quasiment pas avant le début de l'épidémie.

