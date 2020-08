publié le 15/08/2020 à 09:25

Les spécialistes préviennent : si les Français ne sont pas plus vigilants, un reconfinement sera inévitable. Actuellement, la situation continue de se détériorer avec 2.846 nouvelles contaminations décomptées lors des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests augmente également, ce qui signifie que 2,4 % des personnes testées se révèlent contaminées. Le professeur Annane, chef du service réanimation de l'hôpital de Garches estime que la deuxième vague a déjà commencé : "On a suffisamment de recul pour pouvoir affirmer que la deuxième vague a démarré depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Un certain nombre d'unités d'hospitalisation dédiées aux personnes atteintes de la Covid-19 qui avaient été fermées après le confinement du fait de la diminution du nombre de contaminations, ont dû être rouvertes parce que le nombre de patients nécessitant une hospitalisation est en train d'augmenter", prévient le professeur.

"C'est la démonstration que le virus n'est absolument pas parti avec la saison estivale et que dès lors qu'il y a eu un relâchement sur les gestes barrières, le virus s'est mis à circuler progressivement de façon de plus en plus importante, alerte le chef du service réanimation avant de conclure : "Il faut réussir à casser cette accélération parce qu'alors, s'il survient une tension sur les services de réanimation, il sera inéluctable de devoir de nouveau confiner".

À écouter également dans ce journal

Masques - Après le port du masque obligatoire dans la rue, le masque va-t-il s'imposer dans toutes les entreprises ? Des consultations ont déjà commencé avec les partenaires sociaux : ils jugent qu'une obligation systématique serait excessive.

Puy du Fou - Le parc à thème vendéen a pu obtenir une dérogation et pourra accueillir 9.000 personnes pour son spectacle de la Cinéscénie ce soir. C'est quasiment deux fois plus que la jauge légale de 5.000 personnes. Pour convaincre l'État, le Puy du Fou a séparé sa tribune en trois parties avec du Plexiglas. Le port du masque sera évidement obligatoire.

Bison Futé - Il y aura beaucoup de monde sur les routes ce week-end, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Bison Futé prévoit du orange et même du rouge sur les bords de la Méditerranée pour ce week-end de chassé-croisé du 15 août.