publié le 14/08/2020 à 15:47

Paris connaît un taux d'incidence de 62 malades de la Covid-19 pour 100.000 habitants, bien plus que le seuil d'alerte fixé à 50. Dans les Bouches-du-Rhône, ce taux d'incidence a été multiplié en une semaine. En conséquence, ces deux départements ont été classés comme "zones actives" de circulation du coronavirus, par un décret publié ce jeudi 13 août.

Ce décret modifie celui du 10 juillet 2020 qui fixe les conditions de la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévue par la loi du 9 juillet 2020. Les mesures anti-Covid vont donc pouvoir être renforcées par les préfets à Paris et dans les Bouches-du-Rhône.

Ils peuvent notamment "interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé."

Il est également possible de "la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions (...) lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus."