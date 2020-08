publié le 15/08/2020 à 08:22

À partir de ce matin, ce n'est pas selon les rues que les Parisiens vont devoir porter un masque, c'est désormais obligatoire dans un certain nombre de quartiers entiers : la place de l'Étoile, les Champs-Élysées, le quartier du Louvre, celui du Châtelet, la Tour Eiffel et le Champ de Mars mais aussi l'île Saint-Louis et celle de la Cité.

Au total, le masque devient obligatoire ce samedi 15 août dans une trentaine de zones. Tous les arrondissements sont concernés, particulièrement le centre de la capitale. Par ailleurs, la préfecture indique que les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes sont interdits en l'absence de gestes barrières.

Pour faire respecter ces nouvelles règles, la police va significativement renforcer les contrôles dans tous les lieux accueillant du public notamment les bars, restaurants et leurs terrasses ainsi que dans les transports en commun.

La préfecture précise enfin que si la situation sanitaire se dégradait encore, le port du masque deviendrait obligatoire sur l'ensemble de la capitale. À noter que Paris et les Bouches-du-Rhône sont en zone rouge depuis vendredi 14 août, ce qui traduit une circulation du coronavirus plus élevée qu'ailleurs. Les préfets peuvent donc prendre des mesures de restrictions supplémentaires en concertation avec les élus.