Coronavirus : le Puy du Fou limite son nombre de spectateurs

et AFP

publié le 26/07/2020 à 09:03

Le Puy du Fou a annoncé dimanche 26 juillet qu'il allait limiter à 5.000 le nombre de spectateurs à sa célèbre Cinéscénie face au début de polémique soulevée par la présence de 12.000 personnes en tribune en pleine épidémie de coronavirus.

"En concertation permanente avec l'État, le Puy du Fou a ouvert la Cinéscénie en 3 tribunes dans le respect du protocole sanitaire visant à garantir la sécurité de ses spectateurs", peut-on lire sur le compte Twitter du deuxième parc à thème français. "Ce dispositif semble susciter des inquiétudes qui pourraient nuire à la sérénité de nos futurs spectateurs", ajoute le parc situé aux Épesses, en Vendée. "En conséquence, la Cinéscénie n'accueillera pas plus de 5.000 spectateurs dès sa prochaine représentation".

Les images de 12.000 spectateurs - portant tous un masque - répartis dans trois tribunes distinctes et séparées par des plaques de plexiglas avaient suscité un début de polémique sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'étaient notamment interrogés sur la légalité de ce spectacle en plein air alors que les rassemblements de plus de 5.000 personnes restent interdits en France et à l'heure où la circulation du virus est en "nette augmentation", selon les mots du ministère de la Santé.

Réputé pour ses fresques historiques, le Puy du Fou, qui a accueilli plus de 2,3 millions de personnes en 2019, a vu comme de nombreux parcs d'attraction son début de saison tronqué par l'épidémie de coronavirus avant d'être autorisé à rouvrir ses portes le 11 juin dernier. La date de sa réouverture avait elle-même fait l'objet d'une polémique, le fondateur du parc Philippe de Villiers ayant rendu public un SMS du président Emmanuel Macron lui donnant son feu vert pour la réouverture - un geste perçu par certains comme une marque de favoritisme.