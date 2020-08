Coronavirus : comment se déroule une quatorzaine ?

publié le 15/08/2020 à 06:51

Le jeudi 13 août, le Royaume-Uni a décidé d'imposer aux voyageurs en provenance de France une isolation obligatoire de 14 jours. Une décision que regrette le gouvernement, comme l'a indiqué le secrétaire d'État Clément Beaune, et à laquelle la France répondra par une mesure de réciprocité, demandant donc aux voyageurs arrivant du Royaume-Uni de se placer eux aussi en quatorzaine.

Contrairement au dispositif britannique, la mesure française fonctionne sur la base du volontariat, l'État appelant au "civisme et au sens des responsabilités des voyageurs pour mettre en oeuvre cette précaution sanitaire." Conséquemment, cette isolation ne fera pas l'objet d'une vérification une fois en France.

La quatorzaine est néanmoins obligatoire si une personne présente des symptômes d'infection en arrivant sur le territoire. Celle-ci peut-être effectuée chez soi, ou dans un lieu d'hébergement "adapté à la mise en oeuvre des consignes sanitaires", selon un décret du 10 juillet.

Des moyens de communication garantis

Si une quatorzaine obligatoire est effectuée chez soi, il sera demandé à la personne concernée de prouver que l'organisation de son domicile lui permet d'être isolé des autres occupants du logement. S'il s'agit par exemple d'une petite surface, où la distanciation est compliquée à maintenir, un représentant de l'État pourra exiger que la période d'isolation soit effectuée dans un lieu davantage adapté.

Sans en préciser les modalités exactes, le décret du 10 juillet précise aussi que si la quatorzaine implique une interdiction de quitter son domicile, il sera forcément possible pour la personne isolée d'avoir "un accès aux biens de première nécessité" et à "des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur".