publié le 23/04/2021

Le secteur de l'automobile subit la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Vous utilisez peut-être un GPS dans votre voiture, et forcément des essuie-glaces, un clignotant... Et bien sachez que pour tout cela, il faut une puce électronique alimentée par un semi-conducteur.

Désormais, la pénurie est mondiale. Il y a quelques jours, l'usine Peugeot de Sochaux avait décidé de réintégrer les compteurs à aiguille dans sa 308, faute de pouvoir intégrer des compteurs électriques.

En Allemagne, ce vendredi, 8.000 salariés de Volkswagen resteront chez eux : impossible de travailler dans les usines d'assemblage puisque l'électronique fait défaut. Il y a deux jours, Daimler, autre poids lourd allemand, annonçait le chômage partiel de 20.000 salariés.

Un bilan plus grave au deuxième trimestre

En Angleterre, Jaguar Land Rover met en suspens ses salariés et en France, la Peugeot 308 à Sochaux est au point mort depuis un mois. À Rennes, même constat chez PSA : la Peugeot 2008 et la C5 Aircross de Citroën sont stoppées. Toyota, Renault, Nissan, Ford, Honda... Tous les constructeurs sont touchés.

Cette pénurie massive frappe le secteur de l'automobile depuis le début d'année : entre janvier et mars, plus d'un million de véhicules ne sont pas sortis des usines. Le bilan risque d'être encore pire pour ce deuxième trimestre et les experts craignent des retombées jusqu'à la fin de l'année.

