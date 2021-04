publié le 11/04/2021 à 20:00

"Rétrofit", pour l'art de transformer une vieille voiture thermique en véhicule électrique. Imaginez votre vieille Peugeot 504 ou votre ancienne 2CV, qui dormait au fond d'une grange, soudain reprendre vie, se réveiller comme Cendrillon, et tout cela en peu de temps, comme si on lui changeait son cœur. On enlève le système essence ou diesel pour greffer un moteur électrique.

Ce procédé est maintenant légal depuis pile un an. Justement, pour faire le point un an après, retrouvez un entretien avec Arnaud Pigounides, qui est à la tête d'une société qui réalise du "rétrofit" et qui co-préside l'association Aire, Acteurs de l'industrie du "rétrofit" électrique.

Autre thème de l'émission, l'association entre Leclerc et Renault pour casser les prix : 5 euros par jour suffisent pour rouler des mécaniques en... électrique. Ni en Tesla, ni en Porsche Taycan, mais dans l'auto à piles la moins chère du marché : la Dacia Spring est désormais disponible à la location dans 510 agences de locations situées dans les supermarchés, sans apport et sans durée d'engagement.

C'est aussi l'occasion d'essayer la Spring avant tout le monde, puisqu'elle ne sera lancée qu'à la rentrée pour un prix imbattable : 12.403 euros.