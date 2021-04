publié le 10/04/2021 à 11:30

C'est une première mondiale que propose le constructeur Ford : le premier rétroviseur intelligent destiné aux véhicules utilitaires. On a tous eu des sueurs froides lorsqu'on louait un utilitaire pour un déménagement ou pour transporter des meubles en effectuant une marche arrière. Bientôt, ce cauchemar sera terminé, comme l'explique Fabrice Devanlay, directeur de la communication de Ford France.



Deuxième sujet de cette chronique du samedi 10 avril, une obligation à partir du 1er juillet prochain : les éthylotests devront êtres obligatoires dans les débits de boisson à emporter. Et cela concerne près de 50.000 établissements. Cela va des cavistes, hypermarchés, supermarchés aux épiceries. Ces établissements devront obligatoirement proposer à la vente des éthylotests par exemple près des caisses. Une bonne mesure pour inciter les automobilistes à s'auto-tester, selon Anne Lavaud, déléguée générale de la Prévention routière.



Par ailleurs, les éthylotests électroniques anti-démarrage se développent. Avant de partir, le conducteur doit souffler dans l’équipement pour mesurer son taux d’alcoolémie. Puis il lui est demandé un second souffle de manière aléatoire entre 5 et 30 minutes après son départ. En cas de test positif, le système empêche la mise en route du moteur. Retour à la case départ pour le véhicule, chez un installateur, seul habilité à débloquer le système.

Plus sages au volant ?

Enfin, place à la question Auto-Radio/Turbo. Selon le dernier baromètre Axa Prévention, les Françaises et les Français sont plus sages au volant. Certes, 74 % des automobilistes avouent rouler 10 à 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Mais ce chiffre était de 81 % un an plus tôt. Question : avez-vous le sentiment d'être plus respectueux des règles de conduite ? Vous réagissez sur l'application RTL.