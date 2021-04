Coronavirus : comment le parc auto a progressé malgré la pandémie

publié le 04/04/2021 à 19:40

Certains annonçaient la voiture en perdition, en voie de disparation. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est l'inverse. Puisque, malgré le Covid, le parc auto a progressé l'an passé de 4 %. Au total 40,8 Millions de véhicules circulent en France, avec beaucoup de vieux modèles et donc un retour en grâce du diesel.

Un parc auto de plus en plus vieux et qui est aussi en progression : + 4% et cela malgré le confinement. C'est ce qui ressort d'une étude très intéressante de 3A Data qui scrute à la loupe les chiffres automobiles. Il y a eu 1,7 million de voitures immatriculées l'an dernier et plus de 200.000 voitures mis au rebus via la prime à la conversion. Mais, en réalité le parc s'est agrandi avec l'arrivée massive de vieilles voitures.

Ainsi des modèles qui avaient disparu des radars, qui se trouvaient dans des garages ont été remis à la route par les Français, ce qui a fait bondir l'âge moyen du parc en France puisque ces véhicules ont 16 ans de moyenne d'âge. Et François Roudier, porte-parole du CCFA l'a dit sur RTL : le parc a plus de 10 ans. Conséquence : vous avez 43 % des voitures, c'est-à-dire près de la moitié qui ne peuvent ou ne pourront pas entrer dans les zones à faibles émissions, mises en place dans les centres-villes. Le diesel représente 57 % des véhicules qui roulent en France, 39 % à l'essence, 1% des hybrides et 1% des électriques.