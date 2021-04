Déconfinement : le gouvernement maintient son calendrier par étapes

publié le 22/04/2021 à 15:14

En attendant l'été et la libre-circulation, le gouvernement entame un déconfinement par étapes. Pas question de renoncer au calendrier établi par le chef de l'État : les crèches et les écoles rouvriront dès ce lundi 26 avril et ce, malgré les indicateurs sanitaires qui restent trop élevés, d'après les scientifiques.

De fait, Santé publique France recense 5.900 patients dans les services de réanimation et 30.000 nouveaux cas journaliers. Malgré ces données, le président ne veut pas faire marche-arrière car il sait qu'il en a trop demandé aux Français. C'est une carte qu'il ne peut plus utiliser et les images des terrasses qui rouvrent partout en Europe accentuent la pression sur le gouvernement.

À partir du lundi 3 mai, la règle des 10 kilomètres et les limites de déplacement seront levées. En revanche, on ne sait pas encore si le couvre-feu à 19h sera déplacé ou supprimé.

Une réouverture des lieux publics dès le 17 mai ?

Par ailleurs, les autorités ont donné leur feu vert pour la réouverture des terrasses, commerces non-alimentaires et lieux de culture, accompagnée de règles de remplissage qui restent à déterminer. Ainsi, les professionnels pourront à nouveau accueillir du public dès le mois prochain, probablement après le week-end de l'assomption, soit le 17 mai.

Autre question à trancher : est-ce que les règles sanitaires maintenues seront nationales ou différenciées en fonction des régions ? Tout dépendra de l'évolution de l'épidémie et de l'avancée de la campagne de vaccination anti-Covid.

Dans l'exécutif français, on n'est parfois moins optimiste qu'Emmanuel Macron : "C'est encourageant, mais c'est encore insuffisant", concédait un ministre ce jeudi 22 avril.