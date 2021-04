Maxime Picat élu l'Homme de l'année automobile 2020

Peugeot et son patron Maxime Picat ont dévoilé la nouvelle 308 GTi

publié le 19/04/2021 à 02:06

Ce soir nous recevons celui qui vient d être élu Homme Automobile de l'année. L'équivalent du ballon d'or dans le football a été décroché cette année par Maxime Picat.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet ingénieur de 46 ans, est l'un des artisans du redressement de Peugeot et de sa montée en gamme. Il est notamment à l'origine du succès du 3008. Véritable bras droit de Carlos Tavares au sein de PSA, aujourd'hui Stellantis, Maxime Picat dirige la zone Europe pour un groupe qui regroupe 14 marques outre Peugeot, Citroen, DS, Opel, Fiat, Maserati, Jeep, Chrysler ou encore Alpha Roméo.



Mais avec la Covid-19, les ventes se sont effondrées. Pour limiter la casse Maxime Picat a lancé et développé les ventes par internet. De plus, une pénurie des semi conducteurs touche de plein fouet les usines automobiles notamment en France, le site de Sochaux et la production de la Peugeot 308, avec plusieurs jours d'arrêts à la clé.