Les radars privés sont "des machines à sous", dénonce 40 millions d'automobilistes

publié le 21/04/2021 à 14:02

Sont apparus au début de ce siècle des radars fixes et d'ici la fin de l'année, les automobilistes pourront rencontrer sur leur route des voitures banalisées, équipées de ces fameux radars embarqués et pilotés par des chauffeurs privés. Un dispositif déjà en place et qui va s'étendre sur tout le territoire français progressivement. Mais pour Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, ce dispositif ne répond pas à l'objectif d'améliorer la sécurité sur les routes.

Un projet qui "gêne pour une raison simple", explique-t-il. "J'ai envie que l'on dépasse le débat" sur la nécessité des radars. "La vraie question", selon lui, est la suivante : "Est-ce qu'on est d'accord pour confier à des sociétés privées des radars cachés dans des plaques d'immatriculation ? Confier des radars à des entreprises, rien que de le dire, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête", poursuit le délégué général de l'association de défense des usagers de la route.

Une mesure "insidieuse" pour piéger les usagers

Pierre Chasseray a pointé du doigt une mesure "insidieuse" pour piéger les usagers, une stratégie au détriment de la sécurité routière, rappelle-t-il, puisque ces radars "ne flashent pas" et n'indiquent pas au véhicule qu'il est en infraction. "Où est la prévention ? Est-ce qu'on souhaite que les automobilistes respectent la limitation à des points dangereux, ou est-ce qu'on veut seulement les gauler ?" s'est-il interrogé. "C'est juste une machine à sous", dénonce le délégué.

À noter que 83 voitures sont déjà en service en Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire. 120 nouveaux véhicules vont bientôt être déployés en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Au total, Au final, 450 véhicules dotés de radars privés circuleront sur le territoire français d'ici la fin de l'année.