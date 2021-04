publié le 03/04/2021 à 11:13

Toyota ouvre les commandes pour la Toyota Yaris Cross, la version SUV de son modèle star, qui va venir se frotter à de multiples concurrents, notamment la Peugeot 2008, la Renault Capture et autres. L'usine à Valenciennes a mis le turbo pour ce modèle : 300 millions d'euros ont été investis et 200 embauches sont prévues cette année pour un total 4.944 salariés.

Le look de cette nouvelle Toyota est plus baroudeur avec une version "Adventure" et plus de places, comme le détail Frank Marotte, patron de la marque en France. "Ce modèle fait 4m18 de longueur là où la Yaris fait 3m94. La garde au sol et le diamètre de roue donnent un caractère vraiment SUV avec des ambiances extérieures uniques et un élément essentiel : les quatre roues motrices", détaille le directeur.

Côté moteur : un modèle hybride et une version dernière génération avec "une émission de CO2 autour de 100 grammes", soit "les plus basses du marché", rappelle Frank Marotte. La Toyota Yaris Cross est dotée d'"une hybridation auto-rechargeable, avec des batteries alimentées à l'électricité : au global, on monte jusqu'à 80% en tout électrique".