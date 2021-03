publié le 19/03/2021 à 08:10

Confinement 7 jours sur 7, plus le couvre-feu... Immédiatement, les réservations SNCF ont bondi, plusieurs trains au départ de Paris affichent complets ce matin. Et sans attendre les détails, certains ont déjà pris le large. Il y avait du monde hier soir en gare d'Auray dans le Morbihan, à l'arrivée du train de 22h.

Parmi les passagers, Stéphane, informaticien, en télétravail depuis un an. "Autant passer un petit peu de temps au vert et avoir la possibilité de s'oxygéner loin de la capitale confinée", confie-t-il. Stéphane se rend dans sa résidence secondaire qu'il a acheté entre le premier et le deuxième confinement. "J'imaginais bien que cette situation allait perdurer un certain temps. Et comme un certain nombre de personnes, on s'est jetés sur les maisons", affirme Stéphane.

Tous les trains vont circuler comme prévu dans les prochains jours. Par ailleurs jusqu'au 19 avril, tous les billets TGV, Intercités ou TER en correspondance, seront échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment.

À écouter également dans ce journal

AstraZeneca - La vaccination va reprendre dès cet après-midi. Le vaccin est "sûr et efficace", selon l'Agence Européenne du Médicament hier. Seuls 44% des Français sont prêts à se faire vacciner avec ce produit, selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Le Premier ministre se fera par ailleurs vacciner aujourd'hui.

Restrictions sanitaires - Nouvelles restrictions dans 16 départements. Un tiers des Français va se retrouver à nouveau sous cloche, dès ce soir minuit et pour un mois. Les écoles et les collèges vont rester ouverts. Les sorties sont limitées à "10 kilomètres autour de chez soi", avec une attestation, mais leur durée ne sera pas limitée. En revanche les déplacements entre régions sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels. Seuls les commerces de première nécessité vont rester ouverts.

Coco-Cola - Le géant américain tente de faire interdire le Coca Mariani, une boisson corse à base de feuilles de coca qui existe depuis 1868. Elle a été relancée récemment par un pharmacien de Bastia. Pour lui, c'est "un affront" et "un combat qu'on entend mener jusqu'au bout" contre Coca-Cola. Les experts européens de la propriété intellectuelle rendront leur décision d'ici 6 mois.