Environnement : Coca-Cola est l'entreprise qui pollue le plus par le plastique

publié le 08/12/2020 à 21:54

Les grandes entreprises en font elles assez pour réduire leur utilisation du plastique ? Pour Coca-Cola, Pepsi et Nestlé, la réponse est non, dixit l'audit annuel de l'ONG Break Free From Plastic. Celles-ci feraient même "très peu de progrès" pour réduire leur utilisation du plastique.

Pour la troisième année consécutive, ces trois sociétés sont celles qui polluent le plus par le plastique, selon ce rapport. Elles comptaient pourtant, en 2018, parmi les trois signataires New Plastics Economy Global Commitment, un accord porté par la Fondation Ellen MacArthur pour obtenir des engagements quant à une réduction de l'utilisation du plastique.

Sauf que, entre 2018 et 2019, Coca-Cola, Pepsi et Nestlé n'ont baissé leur utilisation du plastique que de 0,1%, selon la Fondation Ellen MacArthur - très loin des engagements pris.

"Les entreprises les plus polluantes échouent non seulement à remplir leurs engagements déjà faibles, mais s'appuient de plus en plus sur le greenwashing pour produire un mirage de durabilité", assène Break Free From Plastic.

Derrière le trio de tête, Unilever, Mondelez International, Mars, Inc., Procter & Gamble, Philip Morris International, Colgate-Palmolive, et Perfetti Van Melle sont les entreprises les plus polluantes par le plastique.