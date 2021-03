Coronavirus : Castex se fera vacciner avec AstraZeneca quand le feu vert sera donné

publié le 16/03/2021 à 21:35

Jean Castex se veut rassurant. Plusieurs pays, dont la France, ont suspendu l'administration du vaccin AstraZeneca, en attendant la publication d'un rapport de l'Agence européenne des médicaments sur des problèmes sanguins détectés chez des personnes vaccinées.

Sur BFMTV ce mardi 16 mars, le premier ministre a indiqué qu'il se ferait vacciner dès que le feu vert sera donné pour le vaccin AstraZeneca. "Compte tenu de ce qui se passe, je me dit qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement dès que la suspension sera levée et que toutes les garanties seront apportées", a déclaré Jean Castex. À travers cette démarche, le chef du gouvernement veut "montrer" aux Français "que la vaccination est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité".

Quelques heures plus tôt, à l'Assemblée nationale, le premier ministre a indiqué que la France était plongée "dans une forme de troisième vague". "Nous sommes encore dans une situation extrêmement difficile, a prévenu le chef du gouvernement sur BFMTV (...) Le virus évolue et nous devons nous adapter à lui et nos moyens de lutte, incontestablement", a-t-il ajouté en précisant que le variant "semble plus dangereux".